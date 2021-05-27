“Bu nasıl ahlak? Bu nasıl hükümetçilik?”

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Bahar Sancar ile A’dan Z’ye programına konuk olan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, hayvancıların yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

“BİZE SÜREKLİ SIKINTILARDAN BAHSEDİLİYOR”

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dün yaptığı basın açıklaması hakkında bilgi veren Naimoğulları, eylem kararını açıklamadan bir gün önce Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Biz sürekli görüşüyoruz ve görüşmelere devam ediyoruz. Önemli olan görüşmeye devam ederken çözüm bulabilmektir. Her görüşmede Sayın Çavuşoğlu ve ekibi sürekli Maliye’nin durumunun sıkıntılı olduğundan, tarım bütçesinin yetersizliğinden, piyasa koşullarındaki sıkıntılardan ve hayvancının sütünü pazarlamakta sıkıntı çekildiğinden bahsediliyor” dedi.

“BÜTÜN BEDEL HAYVANCIYA ÖDETİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Öbür taraftan da zamlarında devam ettiğini söyleyen Naimoğulları, “Sayın Çavuşoğlu bütün bedeli hayvancıya ödetmeye çalışıyor hükümetle birlikte. Covid-19 salgını yaşıyoruz bir pandemi süreci var. 1.5 yıldır bunun bedelini biz karşılıyoruz. Bunun sıkıntılarını hep biz çekiyoruz. Ama dövizdeki anormal yükselişte yem fiyatlarında bir torba yem 100 TL’den 170 TL’ye çıktı. Yüzde 70 oranında bir artış söz konusu. Öte yandan bütün sıkıntılar da hayvancının üzerinde. Hayvancı, tek gelir kaynağı olan sütü bile 2021’in Ocak ayındaki fiyata satamıyor. 59 kuruş aşağı düşürerek borsaya koyuyoruz. 2.94 TL olan süt 2.35 TL’ye borsada imalatçıya peşkeş çekiliyor. Neden? Çünkü hükümetin ve parası yok. Bunun bedeli hayvancıya ödetiliyor” şeklinde konuştu.

“BU NASIL AHLAK? BU NASIL HÜKÜMETÇİLİK?”

Konuşmasının devamında sert açıklamalarına devam eden Naimoğulları, “Hayvancı, yemin fiyatını mı ödeyecek? Girdi maliyetlerini mi karşılayacak? Geçinme derdinde mi olacak? Öte yandan da süt parasını da elinden alacaksınız. Bu nasıl ahlak? Bu nasıl hükümetçilik?” diye sordu.

“ÇAVUŞOĞLU ZAMANA OYNUYOR”

Süt sorunu hakkında Bakan Çavuşoğlu ile görüşmelerinin detaylarını aktaran Naimoğulları, “Sayın Çavuşoğlu diyor ki süt üretimi fazla, iç piyasa, oteller, restoranlar ve diğer sektörler daha yeni açılmaya başladı. O yüzden bu süt sorununu çözemeyiz ve siz bedelini ödeyiniz diyor. Ayakta kalamadık. Bakanla Salı günü yapmış olduğumuz görüşmede 2 yada 3 aylığına havancıyı ayakta tutabilecek bir destek yapılmasını talep ettik ve süt bedellerinin ödenmesini istedik. Küçükbaş hayvancıya yem desteği veya herhangi bir destek çerçevesinde katkı koyulmasını talep ettik. Sayın Çavuşoğlu zamana oynuyor. Bakan “Sütü borsaya 2.35ten koyacağım hem de arpanın fiyatını bile çok yakın bir zamanda arttırmayı düşünüyorum” diyor. Bu noktada üretici ne kadar daha dayanacak? Biz bunları ortaya koyduğumuz için dün de yaptığımız basın açıklamasında dediğimiz gibi 1.5 yıldır hep çözüm bulunması için yardımcı olduk. Bu kötü günlerin geçilmesi için bedel ödedik. Sektör ayakta kalsın diye birçok sıkıntıyı beraber atlattık ama bugünden itibaren bu iş bitmiştir. Ya üretici artık batacaktı ya da bir şekilde sesimizi eylemle duyurmak zorundaydık” açıklamasını yaptı.

“İKİ TANE TARIM BAKANINDAN ÇÖZÜM UMUYORUZ”

Naimoğulları, “Maliye bakanı bir yıl önceki tarım bakanı. Tarım bakanı 3. Dönem tarım bakanı. Yani bugün ikisi de tarımın içinden gelen kişiler. İki tane Tarım Bakanı, biri kaynak sağlayan diğeri ise işin içinde yıllardır uğraşan biri. Eğer bu kişiler bu sorunlara çözüm bulamazsa, bundan sonra bu iş çözülmeyecek anlamındadır” ifadelerini kullandı.

Ama ben bazı noktalarda açılım yapılabilecek düşüncesindeyim. Bu noktada almış olduğum bir duyum özellikle üreticinin alacağı 14 milyon TL’lik geri kalmış borcunu, bir şekilde Kalkınma Bankası’ndan borçlanılarak, 3-5 gün içinde ödenmesi için uğraş verildiğidir. Eğer uğraş verilirse ve eğer çaba sarf edilirse çözüm bulunabilir. Bunlar için bugüne kadar uğraştık. Yarına kadar bekleyeceğiz. Ümit ederim bir çözüm bulunur ve bir noktada uzlaşırız” dedi.

Bu sıkıntılı günlerde halk ile karşı karşıya gelmek istemediklerini ifade eden Naimoğulları, “Hayvancıların eylemi diğer sivil toplum örgütlerinin eylemine benzemez. Çok sert geçer ve çok acımasız olur. Yani eylemin boyutunu çok ciddi anlamda büyüteceğiz. İki tane tarım bakanından bir çözüm umuyoruz ve bir çözüm bulunacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.