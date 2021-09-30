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BU NEDİR HARMANCI?

Lefkoşa Otobüs Terminali üzerindeki büyük oyun…

30 Eylül 2021 Perşembe 09:21
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BU NEDİR HARMANCI?
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49 YILLIĞINA ‘ÖZEL BİR ŞİRKETE’ KİRALANACAK… Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Otobüs Terminali’ni peşkeş çekmeye hazırlanıyor. Bunu bir basın toplantısıyla geçtiğimiz aylarda duyuran Harmancı, dönemin belediye başkanı Mustafa Akıncı Döneminde inşa edilmiş ve başkente kazandırılmış Otobüs Terminali’ni 49 yıllığına özel bir şirkete kiralamaya hazırlanıyor.

OTEL, AVM, KÜLTÜR SANAT SARAYI… Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da destek verdiği bu proje Lefkoşalıya Otel, AVM, Kültür Sanat Sarayı olarak pazarlanmaya çalışılırken, seçim öncesi hızlandırılan sözde projenin kimlere hangi pazarlıkla verileceği bilinmiyor. Kentin en değerli bölgesinde olan bu büyük alanın kamusal olarak kullanılmayacak olması vatandaşları öfkelendirdi.

“BAŞLATTIĞIN ‘YARIM AVM’ İNŞAATINA NE OLDU?”… Vatandaşlar tarafından, hali hazırda belediyeye ait tamamlanmamış bir AVM ihalesi olduğu halde ve belediyeye ait yeni bir kamu arazisinin üzerine AVM ihalesi çıkılmadan şehrin merkezinde yarım inşaat haliyle görüntü kirliliği yaratan binanın akıbeti ortadayken, otobüs terminalinin peşkeş çekilmesi kabul edilebilir olarak görülmedi.,

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