Bu okulda yüzler gülüyor

Gürsel Karagözlü

Geçtiğimiz öğretim yılı sonunda kapandı kapanacak söylentileri ile yıpranan Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu öğrencileri dün çifte mutluluk yaşadı. Öğrenciler hem 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı’nın ilk gününün heyecanını yaşadı, hem de okullarının kapatılmamasından dolayı mutluluk duydu.

Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılmaması için Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Lefke Belediyesi, Sivil Toplum Örgütleri, öğretmenler ve öğrenci velileri defalarca eylem düzenlemişti. Geçtiğimiz yıl 54 öğrenci ve 9 öğretmen ile eğitim veren okulda, bu yıl yaşanan olumsuzluklar sonucunda 40 öğrenci ve biri sorumlu öğretmen olmak üzere toplam 5 öğretmen görev yapıyor.

Destek belirttiler

Ders zilinin çalmasından önce Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Türkay Fotalı, Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay ve Lefke Çevre Derneği Başkanı Ahmet Hızlı okulda hazır bulunarak okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrenci velilerine desteklerini belirttiler. Öte yandan öğrenilen bilgiye göre Gemikonağı’nda ikamet eden 66 öğrenci Lefke İlkokulu’na servislerle götürülerek eğitim görüyor.





VELİLER NE DEDİ

Mehmet Türkay Fotalı:

Çeşitli çevreler tarafından Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılacağı kulağımıza geldiği andan itibaren sivil toplum örgütleri, sendika, aileler, veliler, öğretmenler ve ile birlikte üç defa eylem yaptık. İlgili bakanlık ile görüşmeler yaptık. Bir yerde kapandı denilen okulu el birliği ile yeniden hayata geçirdik. Bundan sonra okulun öğrenci sayısının artması için yine el birliği ile mücadele edeceğiz.

Melek Tanış:

Bende bu okulun mezunlarındanım. Oğlum bu okulda 3. sınıfta eğitim görmektedir. Gemikonağı her gün büyüyen ve gelişen bir bölgedir ve bu okula ihtiyaç vardır. Geçtiğimiz yıl okul kapandı kapanacak diye söylentiler çıktı. Biz veliler, öğretmenler, sendika ve sivil toplum örgütleri hep birlikte bir mücadele başlattık ve okulumuzun kapanmamasını sağladık. Çok mutluyuz.

Şenay Aytunç:

Öncelikle okulumuzun tekrar bu yıl eğitim öğrenime başlaması hepimiz için hayırlı olsun. Okulun kapanacağı söylentisinden sonra herkes kararlı bir duruş sergileyerek okulumuzun açık kalmasını sağladık. Öğretmen, sivil toplum örgütleri, veliler, halkımız el ele vererek okulumuzu en üst seviyelere taşımak için mücadele yapmalıyız. Bizler kararlı bir şekilde mücadele ettik ve okulumuzu kapattırmadık. Okul zili çaldı öğrenciler, veliler ve öğretmenler çok mutlu oldular. Okulun kapatılması siyasi bir durumdu ve halkın gücü buna engel oldu. Yeni öğretim yılı herkese hayırlı olsun.

Veli Akgün:

Çocuğumda Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nda ikinci sınıfa gidiyor. Bu okul yıllardır vardır ve var olacaktır. Geçtiğimiz yıl okulumuzun kapanacağı söylentileri başladı. Bu bence siyasi bir durumdu ve öğretmenler, veliler, sivil toplum örgütleri, Lefke Belediyesi ve halkımız okulun kapanmaması için mücadele ettik ve bu mücadeleyi kazandık. Yeni öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun.