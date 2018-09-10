Bu okullarda eğitim zor

İlk ve orta dereceli bazı kamu okullarında yaz döneminde başlatılan inşaat çalışmaları henüz tamamlanmadı. Bazı okullarda ise o çalışmalar hiç başlamadı. Eğitimde kadro sorunu bu yıl da aşılmadı

KADROLAR DOLDURULMADI: Kamu okullarında kadro sorunu devam ediyor. İlkokullarda ve okul öncesi eğitimde 20, orta dereceli okullarda ve mesleki teknik okullarında 36 öğretmen ihtiyacı var. İlkokullarda 8, orta dereceli okullarda 3 müdür, 25 müdür muavini eksiği var. Özel eğitim öğretmeni ihtiyacı ise 65

ALTYAPI SORUNLARI SÜRÜYOR: Kamu okullarında kadro sorunu devam ederken,birçok ilkokulda, ortaokulda ve lisede altyapı eksiklikleri de çözümlenmedi. Öğretmen sendikalarının yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni okullara, yeni sınıflara, daha fazla atölyeye, araç gereçlere ihtiyaç var. Birçok okulun genel tadilattan geçmesi gerekiyor

5 OKULDA TADİLAT VAR: Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda tadilat çalışmaları yeni başlatıldı. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Akova-Yıldırım İlkokulu, Gönendere Şht. Salih Terzi İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Serhatköy İlkokulu’nda ise yaz döneminde başlatılan inşaat çalışmaları, tadilatlar devam ediyor

MÜTEAHHİTLER GERİ DURUYOR: Bakanlığın ihale süreçlerini tamamlayamaması sebebi ile birçok okulda tadilat ve tamirat çalışması başlatılamadı, birçoğunda bu çalışmalar gecikti. Çalışmaların gecikmesindeki bir diğer etken ise ihale bedellerinin TL üzerinden açıklanması sebebi ile müteahhitlerin ihalelere katılmaması

İhale bedelini TL bazında alan müteahhitler ihalelerden geri çekildi

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasına sadece günler kaldı ancak Eğitim Bakanlığı ihale süreçlerini tamamlayamadığı için İlköğretim, Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Daireleri’ne bağlı birçok okulda tadilat ve tamirat çalışmaları gecikti, bazı okullarda ise bu çalışmalar halen daha başlatılmadı.

İlk ve ortada dereceli okullarda ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da kadro sorunu aşılmadı. Birçok okul yeni eğitim yılına öğretmen, müdür ve müdür muavini eksiği ile başlayacak.

Öte yandan öğretmen sendikalarının yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni okullara, yeni sınıflara, daha fazla atölyeye, araç gereçlere ihtiyaç var.

Öğretmen ihtiyacı var

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilkokullarda ve okul öncesi eğitimde 125 öğretmen ihtiyacı vardı verilen kadro 36. ilkokullarda ve okul öncesi eğitimde halen 20 öğretmen eksiği var.

Özel eğitimde ise 70 özel eğitim öğretmenine ihtiyaç varken 5 kadro verildi, ilkokullarda psikolojik danışman kadrosu ise halen boş.

Orta dereceli okullarda ve mesleki teknik okullarında125 öğretmen ihtiyaç varken 89 kadro verildi. Orta dereceli okullarda ve mesleki teknik okullarında öğretmen ihtiyacı 65.

11 müdür, 25 müdür muavini eksik

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) tespitlerine göre ilkokullarda 8 müdüre ihtiyaç var. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) yetkililerinden alınan bilgiye göre de Orta eğitimde 3 müdür, 25 müdür muavinine ihtiyaç var.

Müteahhitler geri çekildi

Türk Lirası’nın, döviz karşısındaki değer kaybı eğitimi de etkiledi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) yetkililerinden alınan bilgiye göre, müteahhitlere okullardaki tadilat ve inşaat çalışmaları için ihalelerin bedeli TL olarak açıklandı, müteahhitler bu ihalelere katılmadı.

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu için 2 kez ihaleye çıkıldı ve %30 bedel artışıyla tadilata başlandı.

Yeni eğitim yılına sayılı günler kala, tamirat ve tadilat işlemleri henüz yeni başladı

İnşaata dayalı altyapı eksiklikleri sürüyor

KKTC genelinde birçok ilk ve orta dereceli okulda altyapı eksiklikleri de çözümlenmedi. Öğretmen sendikalarının yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni okullara, yeni sınıflara, daha fazla atölyeye, araç gereçlere ihtiyaç var. Birçok okulun genel tadilattan geçmesi gerekiyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) tespitlerine göre bölge bölge inşaata dayalı alt yapı eksiklikleri şu şekilde:

Mağusa’da Surlar içine yeni bir dört yaş okulu binası ihtiyacı var. Canbulat bölgesine yeni bir ana okul, Çanakkale bölgesine yeni bir ilkokul ihtiyacı var.

Lefkoşa’da Yenikent bölgesine yeni bir ilkokul ihtiyacı var.

Girne’de yeni bir dört yaş okulu binası bir ilkokul, yeni bir anaokulu ihtiyacı var. Beylerbeyi’nde de yeni bir anaokuluna ihtiyaç var.

Karpaz’da ve Güzelyurt’ta yeni bir özel eğitim merkezi binası ihtiyacı var.

İlköğretimde rutin ihtiyaçlar

Şht. Doğan A. İlkokulu’nun genelinin tadilat ve boya ihtiyacı var. Okulun izolasyonu, baketbol sahasının ve tamiri henüz yapılmadı.

Karakol İlkokulu’nda 1 sınıf ihtiyacı var. Alasya İlkokulu’nda öğretmen odası ihtiyacı, 3 adet branş odası ihtiyacı var. Vadili İlkokulu’nda klima ve akıllı tahta eksiği var.

Çağlayan C. İlkokulu’nda spor odası, tribün tamiratı, Müzik ve resim odası ihtiyacı var.

Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nda idari bina ve hademe odası eksikliği bulunuyor.

9 Eylül İlkokulu’nda çok amaçlı salon, fen laboratuarı ihtiyacı var, Zümrütköy İlkokulu’nda çardak tamiri yapılmadı.

Necati Taşkın İlkokulu’nda kauçuk zemin kaplı oyun parkı, 2 adet akıllı tahta, müdür muavini odası, sekreter odasının demirbaş ve önemli evraklarının korunabilmesi için camlarına korkuluk yapımı ve spor salonunun tamirat ihtiyacı var.

Mağusa Özel Eğitim Merkezi’nde 2 adet LCD dokunmatik masa, 2 adet LCD dokunmatik ekran, 2 adet akıllı tahta, çelik raf 3 adet, okul elektrik alt yapısının elden geçirilmesi, 65 m2 parke döşemesi, alt değiştirme odasındaki banyo ve mutfak (öğretmen) için su ısıtma sistemi, ses sistemi (iç-dış) kurulumu, mutfak atölyesi için sıcak su sisteminin kurulmasına ihtiyaç var. Okula liftli bir aracın alınması gerekiyor.

Hamitköy İlkokulu’nda 3 sınıf ihtiyacı. Okul öncesi masa ve oyun alanı; öğretmen masası, sandalyesi ve dolabı; çardak ve tribün ihtiyacı var.

Gazi İlkokulu’nda demir pencerelerin değişimi yapılmadı, okulun genel tadilata ihtiyacı var.

Lapta İlkokulu’nda yeni bir okula ihtiyaç var.

HAVADİS'TEN Kardelen GÖKSU'nun haberine göre,

Serhatköy İlkokulu’nun, Güzelyurt Maarif Anaokulu’nun, Çayırova İlkokulu’nun, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin, Barış İlkokulu’nun ve Türkmenköy İlkokulu’nun genel tadilattan geçirilmesi gerekiyor.

Çatalköy İlkokulu’nda ek derslik ihtiyacı var, Esentepe İlkokulu’nda ukulun genel tamiratı ve okul öncesi sınıfların yeniden yapılması gerekiyor.

Çatalköy İlkokulu’nda okulun genel tamiratı ve ek derslik ihtiyacı var.

Ozanköy O.T. Anaokulu’nda ek dersliğe, Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda eski demir pencere ve kapıların değiştirilmesine, kamera sisteminin yenilenmesine ve bahçe düzenlemesine ihtiyaç var. Haspolat İlkokulu’nun iki ek derslik ve öğretmen odası, Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda öğretmen odası ve öğrenci tuvaleti ihtiyacı var. Gelibolu İlkokulu’nda öğrenci WC, çevre duvarı ihtiyacı var, ayrıca elektrik sistemlerinin yenilenmesi ve klima, kamera güvenlik sistemi ve genel tadilat ihtiyacı var.

Şht. Yalçın İlkokulu, Yeniyüzyıl İlkokulu ve Gaziköy Anaokulu’nda ek derslik, öğretmen odası ihtiyacı var.

Görme Engelliler Okulu dernek binasının bünyesinde çalışıyor, okulun özgün bir yapıya kavuşturulması gerekiyor.

Dörtyol İlkokulu’nda WC ihtiyacı var, eski pencerelerin değişmesi gerekiyor. Dikmen İlkokulu’nda ek derslik, Büyükkonuk İlkokulu’nda ek derslik ve öğretmen odası ihtiyacı var.

Girne Maarif Anaokulu’nda okulun dış cephesinin boyanması, öğrenci sıralarının yenilenmesine, Yeni Boğaziçi İlkokulu’nda ambara ve branş odasına ihtiyaç var, WC’ler tamirat bekliyor.

Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde oyun alanı, asansörlü otobüs ve asansör ihtiyacı var.

Şht. Menteş Zorba İlkokulu’nda okulöncesine uygun tuvalet, projeksiyon ve akıllı tahta, okul iç-dış cephe boyası, 10 adet öğretmen sandalyesi, satranç takımı (10 adet) ve satranç panosu (1 adet), spor malzemeleri (futbol, voleybol, basketbol topu, çivili ayakkabı), Laptop (1 adet) ihtiyacı var.

Kumyalı İlkokulu’nda idari binaya iki (2) adet bilgisayar, fotokopi makinesi bir (1) adet, öğretmen tuvaleti, her sınıfa akıllı tahta ihtiyacı var.

Cihangir-Düzova’da okul öncesi dört yaş için bir ek derslik, sınıfların boya-tadilat işleri ihtiyacı var.

Karakum Anaokulu’nda bahçe düzenlemesi ve oyun salonu ihtiyacı var.

Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nda dış ve iç cephe, sınıfların boyası, gerekiyor. Okul salonunun akustik ses yalıtımı acil yapılması, yeni fotokopi makinesi ihtiyacı var. Çamlıbel İlkokulu’nda tuvaletlerin yenilenmesine ihtiyaç var.

Gönyeli İlkokulu’nda idari bina ve ek sınıflara ihtiyaç var.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda çatı sorunu var, giriş kapısı yok, park yeri yetersiz.

İnönü İlkokulu’nda basketbol sahasının yenilenmesi, ambar ihtiyacı, çocuk parkının yenilenmesi gerekiyor.

Aydınköy İlkokulu’nda okulun genel boya ve tadilatına, demir pencerelerin değiştirilmesine, basketbol sahasının yeniden bakıma alınması ve düzenlenmesine, oyun parkının kırılan ve bozulan oyuncaklarının yapılmasına, tellenmiş olan halı sahanın tamamlanmasına ihtiyaç var. Ayrıca okulda genel mefruşat ve teknolojik gereç ihtiyacı var.

Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu’nda okul binasının deforme olan sıvalarının tamiri ve izolasyonunun yenilenmesine ayrıca ek binanın ana binaya bağlanmasına ihtiyaç var.

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda 8 adet ek dersliğe, oyun parkına ve okulun genel tadilata ihtiyacı var.

Kumyalı İlkokulu’nda lojman tamirine, çevre duvarına, öğretmen tuvaletine, kamera güvenlik sistemine ihtiyaç var, ayrıca okulun deforme olan yerlerinin tadilatı yapılmalı.

Gülenyüzler Anaokulu’nda iki adet büyük çocuk parkına, sınıflarda boya ve tadilata, öğretmen tuvaletine ihtiyaç var. Dipkarpaz İlkokulu’nda ise öğrenci tuvaleti, oyun parkı, boya ve tadilat, müdür muavini odası ihtiyacı var. Okulda ayrıca resim odasının çatısının değiştirilmesi ve elektrik sisteminin yenilenmesi gerekiyor.