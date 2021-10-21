"Bu olayın ortaya çıkması için gerekli girişimleri başlattım"

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, TV 2020 ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayılan skandal bir video ile saldırıya uğrayan Başbakan Saner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurultay öncesinde çok çirkin bir kişilik suikastine hedef oldum. İnanılmaz derecede üzgünüm. Tamamen kurgulanmış bir olayın içerisinde bulunmak ve sadece siyasi hesaplar üzerinden yapılmış olması beni yaralamaktadır” dedi.

Saner, “Rakibinize veya muhalefete karşı bir eleştiri yapmanız gerekiyorsa onları kendi fikir ve projeleriyle eleştirmelisiniz... Böyle uyarlanmış ve özellikle kişilik suikastıyla kimsenin bir yere varamayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu çok kötü bi süreç, iki gündür farklı duygusal sıkıntılar içerisindeyim” diyen Saner, “Bunun da üstesinden gelmem gerektiğini biliyorum. Güçlü olmak zorunda olduğumu biliyorum, bugünlere kolay gelmedik” şeklinde konuştu.

Saner, bu olay nedeniyle vatandaşın bakış açısının da farklılaştığını belirterek, “Çok yakın tanıdığımız arkadaşımız, sizin skandal diye nitelendirdiğiniz olayı ‘komedi’ olarak nitelendiriyor” diye konuştu.

Başbakan Saner, bugün gerekli girişimi yaptığını da açıklayarak, şöyle devam etti:

“Bu olayın ortaya çıkarılması için gerekli ifadeyi de verdim. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajın Güney Kıbrıs’tan alınan bir hat üzerinden geldiğini kesin olarak biliyorum. Bu işi yapan arkadaşlar o kadar cesur ki ortaya çıkmasın diye güneyden alıp yapmışlar. Keşke dürüstçe yapabilselerdi.”

Saner, hukukçularıyla ve danışmanlarıyla görüşmelerinin tamamlanmasının ardınd"an istifası ve adaylığı noktasında gerekli kararı üreteceğini de duyurdu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI