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Bu öneri dikkate alınmalı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin vakit kaybetmeden sicil affı çıkartması gerektiğini söyledi.

19 Mart 2020 Perşembe 12:31
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Bu öneri dikkate alınmalı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin vakit kaybetmeden sicil affı çıkartması gerektiğini söyledi.


Kemal Altuncuoğlu’un açıklaması şöyle;
“Hükümetimiz derhal Merkez Bankasında sicili kötü görünen işletmelerimize Sicil Affı getirmelidir. Çünkü bu yüzden binlerce vatandaşımız kredi kullanamamaktadır.  En azından bu kötü gidişatı bir nebze rahatlatır ve ekonomiye önemli katkısı olur. Bunu yapmak zor değil,  Bakanlar Kurulu karar alır ve Merkez Bankasıyla çalışma yaparak yürürlüğe koyar, bankalarda buna uymakla yükümlü olur.”

Anahtar Kelimeler:
Sicil AffıKemal Altuncuoğlu
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:) 2020-03-19 15:16:58

SİCİLİ NEDEN KÖTÜ GÖRÜNÜYOR BU İŞLETMENİN ? DAHA ÖNCE KREDİ KULLANMIŞ VE ÖDEMEMİŞ DEĞİLMİ ? İSTERSEN BİRDE MERKEZ BANKASININ ANAHTARINI VERELİM

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HADE YA 2020-03-19 15:19:13

PROBLEMLİ MÜŞTERİYE ZORLA KREDİ KULLANDIRACAKLAR SENDEKİ AKILLA , BUNUDA BAKANLAR KURULU MERKEZ BANKASINA KAMBUR YAPACAKSINIZ . ÇOK AKILLISINIZ

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