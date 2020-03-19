Bu öneri dikkate alınmalı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin vakit kaybetmeden sicil affı çıkartması gerektiğini söyledi.



Kemal Altuncuoğlu’un açıklaması şöyle;

“Hükümetimiz derhal Merkez Bankasında sicili kötü görünen işletmelerimize Sicil Affı getirmelidir. Çünkü bu yüzden binlerce vatandaşımız kredi kullanamamaktadır. En azından bu kötü gidişatı bir nebze rahatlatır ve ekonomiye önemli katkısı olur. Bunu yapmak zor değil, Bakanlar Kurulu karar alır ve Merkez Bankasıyla çalışma yaparak yürürlüğe koyar, bankalarda buna uymakla yükümlü olur.”