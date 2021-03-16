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"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Protokolü’nün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı görüşüyor.

16 Mart 2021 Salı 13:08
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"BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu UBP Milletvekili, Komite Başkanı Yasemin Öztürk okudu, tasarının oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi.

Rapor üzerine ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’te dün nisap krizi yaşandığını hatırlattı ve bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Özyiğit, anjiyo olan Koral Çağman’a da geçmiş olsun dileğini ifade etti.

Özyiğit, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını da kutlayarak, hizmetlerine teşekkür etti.

Cemal Özyiğit, kullanımı durdurulan Astrazeneca aşıları konusunda Sağlık Bakanlığı ve doktorlardan farklı açıklamalar geldiğini ifade ederek, bu konuda net açıklama beklediklerini kaydetti.

Özyiğit, özel sektöre yönelik ödenecek katkılar ile ilgili de net bir açıklama istediklerini söyledi.

Ek mesai sorununa da değinen Özyiğit, kamu reformu yapılması ve belli alanlarda vardiya sistemine geçilip, ek mesai hizmetlerinin azaltılması gerektiğini, aksi halde ek mesai ücretlerinin düşürülmesiyle bu sorunun çözülemeyeceğini kaydetti.

Cemal Özyiğit, sendikalar konusunda demokrasi adına tehlikeli adımlar atılmaya çalışıldığını, bunların doğru olmadığını ifade ederek, Türkiye ile imzalanan protokole bu konuların girmesinin de yanlış olduğunu anlattı.

Bugün görüştükleri yasa tasarısına değinen Özyiğit, kültürün önemli olduğunu, örneğin Doğuş Özokutan isimli bir gencin “Teslimat” isimli filminin dünya genelinde gösterime girdiğini, şimdi de Şili’de Oscar adaylığına girdiğini ifade ederek, “Kültür Bakanlığı’nın bunu izleyip izlemediğini” sordu.

“HASSASİYET BELİRTTİĞİMİZ NOKTALAR DEĞİŞTİ, BU PROTOKOLÜ KABUL EDEMEYİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olduğu dönemde yaptığı çalışmalardan da örnekler veren Özyiğit, o dönemdeki protokol çalışması ile şimdi gördükleri çalışmanın farklı olduğunu, hassasiyet belirttikleri noktaların değiştiğini, bunu kabul edemeyeceklerini söyledi.

Yunus Emre Enstitüsü’ne bazı yetkilerin verildiğini, bunun doğru olmadığını ifade eden Özyiğit, eleştirilerde bulundu, protokolde bulunmasını kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Protokolü madde madde değerlendiren ve görüşlerini dile getiren Özyiğit, arşivlerin açılmasını yanlış gördüğünü, iki devletin birbirinin arşivlerine girmesini doğru bulmadığını, araştırma yapılabileceğini ancak kopyalanmasının doğru olmadığını söyledi.

Özyiğit, protokol ile ilgili detaylı bilgi isteyerek, Kıbrıs Türk toplumunun arşivleri, binaları, arazilerinin korunmasını, eğitimin geleceğe demokratik, laik, bilim ve teknoloji ile yürümesi gerektiğini, bu çerçevede yasa tasarısına onay vermeyeceklerini ve uygulanmaması için de mücadele edeceklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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