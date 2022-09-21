Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Kendisini uyaran polislere saldırdı
Kendisini uyaran polislere saldırdı
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
banner107

"Bu saatten sonra yol haritası belirlendi"

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Hakikat Web TV4de Doç. Dr. Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu Günaydın Hakikat programının konuğu oldu.

21 Eylül 2022 Çarşamba 22:43
30 Okunma
"Bu saatten sonra yol haritası belirlendi"



“KKTC dünkü KKTC değil”

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu “Bir gerçek var ki dünkü KKTC bugünkü KKTC değil, bu saatten sonra yol haritası belirlendi, tüm dünyaya ilan edildi” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Hakikat Web TV4de Doç. Dr. Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu Günaydın Hakikat programının konuğu oldu.

“KKTC dünkü KKTC değil”

Gardiyanoğlu, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda “KKTC’yi tanıyın” açıklamasını değerlendirirken “Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın söyleminin ardından 25 yıl sonra ilk kez kullanılan bir cümle oldu. Bazıları bu söylemden dolayı rahat uyuyamadı, derin sessizlikler oluştu. Ama bir gerçek var ki dünkü KKTC, bugünkü KKTC değil. Bu saatten sonra yol haritası belirlenmiş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir” dedi.

“12 yıldır koyulamayan iradeyi ortaya koyduk” 

Sadık Gardiyanoğlu, kendisine yöneltilen Yerel Yönetimler Yasası’nda yaşanan tartışmalar ile ilgili soruya ise “12 yıldır bu reform tüm siyasi partilerin bakanları bunu çalıştı. Hepsinin bu reformda bir alın teri var. 12 yıldır koyulamayan iradeyi ortaya koyduk. Bu bir iki ayda yapılmış bir yasa değil” şeklinde yanıt verdi.

“Kaosa CTP neden oldu”

Gardiyanoğlu sözlerini “Niyet varsa yapılır. Bizim talebimiz 6 ilçe, 6 bucak yani 12 belediye olarak görüşülüyordu. Belirlenen kriterlerin hepsi oy birliğiyle geçti. Komitenin raporu var. 12 belediye, 18’e çıktı. Bunu sunduğumuzda yine CTP’nin direnişi ile karşılaştık. Komite geciktirildi, seçim Haziran’da yapılamadı. Anayasa mahkemesine itiraz ettiler, meşru değil dediler. Ne oldu bu sefer Aralık’ta yapılması için oy birliği ile karar alındı. CTP büyük bir kaosa neden oldu ama sorun çözülmüş oldu” diyerek bitirdi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa MilletvekiliUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seramik sergisi Girne’de ziyarete açıldı
Seramik sergisi Girne’de ziyarete açıldı
Bakan Öztürkler, TC İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
Bakan Öztürkler, TC İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
2 Yıl süre ile görev yapacak temsilciler atandı
2 Yıl süre ile görev yapacak temsilciler atandı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim