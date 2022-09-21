“KKTC dünkü KKTC değil”

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu “Bir gerçek var ki dünkü KKTC bugünkü KKTC değil, bu saatten sonra yol haritası belirlendi, tüm dünyaya ilan edildi” dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Hakikat Web TV4de Doç. Dr. Güven Arıklı’nın hazırlayıp sunduğu Günaydın Hakikat programının konuğu oldu.

“KKTC dünkü KKTC değil”

Gardiyanoğlu, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda “KKTC’yi tanıyın” açıklamasını değerlendirirken “Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın söyleminin ardından 25 yıl sonra ilk kez kullanılan bir cümle oldu. Bazıları bu söylemden dolayı rahat uyuyamadı, derin sessizlikler oluştu. Ama bir gerçek var ki dünkü KKTC, bugünkü KKTC değil. Bu saatten sonra yol haritası belirlenmiş ve tüm dünyaya ilan edilmiştir” dedi.

“12 yıldır koyulamayan iradeyi ortaya koyduk”

Sadık Gardiyanoğlu, kendisine yöneltilen Yerel Yönetimler Yasası’nda yaşanan tartışmalar ile ilgili soruya ise “12 yıldır bu reform tüm siyasi partilerin bakanları bunu çalıştı. Hepsinin bu reformda bir alın teri var. 12 yıldır koyulamayan iradeyi ortaya koyduk. Bu bir iki ayda yapılmış bir yasa değil” şeklinde yanıt verdi.

“Kaosa CTP neden oldu”

Gardiyanoğlu sözlerini “Niyet varsa yapılır. Bizim talebimiz 6 ilçe, 6 bucak yani 12 belediye olarak görüşülüyordu. Belirlenen kriterlerin hepsi oy birliğiyle geçti. Komitenin raporu var. 12 belediye, 18’e çıktı. Bunu sunduğumuzda yine CTP’nin direnişi ile karşılaştık. Komite geciktirildi, seçim Haziran’da yapılamadı. Anayasa mahkemesine itiraz ettiler, meşru değil dediler. Ne oldu bu sefer Aralık’ta yapılması için oy birliği ile karar alındı. CTP büyük bir kaosa neden oldu ama sorun çözülmüş oldu” diyerek bitirdi.