Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan açıklamalarda bulundu.

ADİL ÖZYILKAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

Bugün ilk yerel vakamızı kaybettik. Acılı ailesine başsağlığı dilemek istiyorum. 28 Şubat günü bir yangınla başlayan olay sinsilesi hastanemizde birçok soruna neden olmuştur.

Hastaneyi yeniden yapılandırmaya çalışırken, 10 Mart günü ilk kez ülkemizde bir Alman turistte covid-19 pozitif görülmüştür.

Biz dünyaya paralel gelişmelerle kendi içimizde önlemler almaya çalıştık. Yoğun bakım servisini uygun hale getirdik. İhtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yaptık fakat gelişmeler doğrultusunda hastanemizin pandemi hastanesi olması gerektiğine karar verildi.

Elimizde toplam 52 ventilatörümüz mevcuttur. Bakanlığımızın hızlı çalışması sayesinde Ayaktan tanı merkezinde ventilatör sistemi kurulması için çalışmalar başlamıştır.

Hastanemizin yanık bölümlerinde gerekli tamiratlar yapılarak kullanılabilir hale getirilmiştir.

Bizler bir sonraki hamleleri de planlayarak tüm personelimizle birlikte çalışmalara devam ediyoruz.

Bu salgını en az zararla atlatmak hepimizin isteğidir.