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“Bu seçim için koyduğumuz hedefi tam olarak yakalayamadık”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, erken genel seçimde, halkın “ivedi olarak sorunlarının çözülmesini talep ettiği” mesajını verdiğini belirterek, “DP olarak bu mesajı aldıklarını ve bu doğrultuda çalışacaklarını” söyledi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 15:06
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“Bu seçim için koyduğumuz hedefi tam olarak yakalayamadık”
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Ataoğlu, bu seçim için koydukları hedefi tam olarak yakalayamadıklarını da belirtti.

Ataoğlu, 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu, çoğulcu demokrasi kurallarına uygun olarak oylar kullanıldığını ve yeni bir Meclis yapısının ortaya çıktığını ifade ederek, “Demokrat Parti olarak halkımızın kararına büyük saygı duyuyor, buna uygun davranacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Seçime katılım oranının “tarihte görülmemiş oranda düşük” kaldığını, ancak yüzde 57.41 olduğunu belirten Ataoğlu, devlet ve halk olarak bu konu üzerinde önemle durulması gerektiğini söyledi.

“HALK SİYASET KURUMUNA, ‘İVEDİ OLARAK SORUNLARIMIN ÇÖZÜLMESİNİ TALEP EDİYORUM’ MESAJINI VERDİ”

“Bize göre, halkımız siyaset kurumuna, ‘sizlere güvenim sarsıldı. Kısır çekişmelerden, devamlı hükümet kurup, bozmanızdan usandım. Meclis ve kurulan hükümetler benim istediği gibi çalışmıyor. Ben sorunlarıma ilişkin vaatler, kısır çekişmeler dinlemekten sıkıldım. İvedi olarak sorunlarımın çözülmesini, yaşam kalitemin yükselmesini, demokrasimizin daha ileri gitmesini, çağdaş atılımlar yapılmasını, ülkemizin refah seviyesinin yükselmesini talep ediyorum’ mesajını verdi. Demokrat Parti olarak biz bu mesajı aldık ve bu doğrultuda çalışacağız. Yeni dönemde hangi konumda olursak olalım bu mesajın gereğini layığı ile yerine getirmek için çalışacağız.”

“BU SEÇİM İÇİN KOYDUĞUMUZ HEDEFİ TAM OLARAK YAKALAYAMADIK”

“Şiarımız seçim döneminde de ifade ettiğimiz gibi, ‘böyle gelmiş böyle gitmez’ noktasından hareketle, yenilenme ve KKTC’nin tüm sektörlerinin, kentlerinin, doğasının, çevresinin devlet yönetiminin değer kazanmasıdır” diyen Ataoğlu, şu ifadelerde bulundu:

“Demokrat Parti olarak biz de bir yenilenme, dönüşüm ve değişim yaşıyoruz ve bu yenilenmeyi, değişimi halkımızın lehine olacak şekilde sürdürmek kararlılığındayız. Bu seçim için koyduğumuz hedefi seçmenin siyaset kurumuna olan tepkisini sandığa gitmeme şeklinde ortaya koyması, partimizdeki yenilenme ve değişim sürecinin devam ettiği bir aşamada erken seçime gidilmiş olması nedeniyle tam olarak yakalayamadık ancak DP’nin önümüzdeki dönemde halkımızın takdiri ile merkezde büyük bir kitle partisi haline geleceğine eminiz.”

Ataoğlu, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olması temennisini de dile getirdi.

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