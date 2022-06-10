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Bu sektörü öldürüp gömmenize müsaade etmeyeceğiz

Kar-iş başkanı Fuat TOPALOĞLU, hükümetten görüşme talebi gelmezse ses getiren eylemler yapacağız dedi. Topaloğlu gelen akaryakıt zamlarına işaret ederek, taşımacılık sektörünün içinden çıkılmaz bir hal aldığının altını çizdi.

10 Haziran 2022 Cuma 17:39
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Bu sektörü öldürüp gömmenize müsaade etmeyeceğiz
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15 eylül 2021 tarihinden bu güne kadar akaryakıta % 300 zam yapıldı diyen Topaloğlu, 15 eylül 2021 tarihinde 6,81 TL olan akaryakıt litre fiyatı bu gün 27 TL’ye ulaştığını belirterek, kamu hizmeti veren toplu taşımacıların yolcu, öğrenci, turist ve özel sektör çalışanlarına nasıl bir ücret talep edeceğimizi ve buna nasıl bir çare bulunacağını hükümet edenlere soruyoruz dedi.

Kamu hizmeti veren toplu taşımacılara gümrüksüz akaryakıt sağlanmasının elzem olduğunu belirten kar-iş başkanı Topaloğlu, akaryakıta düzenli olarak nasıl artış yapılıyorsa, toplu taşımacılık sektörüne’ de otomatik olarak katkı veya düzenleme yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Her seferinde hakkımızı eylem ve grevler ile almaktan usandık diyen Topaloğlu, buradan mesaj veririz diyerek yollara çıkmaktan çekinmediğimizi hatırlatırız dedi. Topaloğlu bunun yanında sektörlerin planlı ve programlı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini’ de hatırlatırız dedi.

“ENFLASYONUN ALTINDA EZİLİYORUZ”

Akaryakıtta ortaya çıkan zararımızın yanı sıra araçların yıprandığına, parça fiyatlarının ise arttığına değinen Topaloğlu hem halkın hem de kendilerinin enflasyon altında ezildiğini kaydetti. Ayrıca Toplu taşımacılığın akaryakıt endeksli çalıştığını belirten Topaloğlu, bu ağır zamlar altında toplu taşımacılığın sürdürülemez noktada olduğunu belirtti.

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