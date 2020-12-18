BU SESİ DUYAN VAR MI?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir basın toplantısında Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, şu anda 20 turizm emekçisinin işsiz olduğunu açıkladı.

3-4 gündür bu konuda bir ses verilmesini bekledim!..

20 bin emekçiden bahsediyoruz arkadaş!..

Turizm sektörü bitmiş durumda!..

Kapısına kilit vuran değil vurmayan acenteleri saymak daha kolay bir duruma geldi...

Bu sektörün şu anki mevcut durumu en az 100 bin kişiyi etkiliyor!..

Ve hükümetler bu konuda “Tın” dahi demiyor!..

Şaka mı bu arkadaş?

-Bir sektör çöküyor...

-20 bin emekçi işsiz kalıyor...

-100 bin insanın evine ekmek giremiyor...

-Ülke gelirleri bu sektörün bitmesi yüzünden dibe vuruyor...

Ama bu konuda tek ses veren yok!..

Bir bilim kurulu var, aniden oturuyor ve kimseye danışmadan kararlar alıyor!..

Bu kurulun başında da “defans oyuncusu Covid olursa kaleci de karantinaya alınacak” diyen bir deha var!..

Ali Çaygür!..

Her ay devletten garanti maaşı olan, sokağa çıkma yasağı ilan edilse yüklü maaşını almaya devam edecek olan bir grup insanın ekmeğini taştan çıkartan ve 10 binlerce insana iş imkanı sağlayan sektörlerle ilgili karar alırken empati yapabilmesi mümkün değildir!..

Çünkü özel sektörde çalışmanın ve para kazanmanın ne demek olduğunu bilmiyorlar...

Çekilen zorluklardan haberleri bile yok!..

Bankalar iş insanlarının ensesine yapışmış durumda...

Esnaf bitmiş, emekçi ise ölmüş!..

Siyaset de kamu padişahları da bunu görmezlikten geliyor!..

Umurlarında bile değil!..

Kısacası anayasaya göre her bir vatandaş eşit olsa da realitede kamudan maaş çekenlerin dışındaki kesimlere bu ülkede yaşam hakkı tanınmıyor!..

Sizin adaletinizi ve eşitlik anlayışınızı seveyim!..

Bu insanlardan çaldığımız ekmek kırıntıları gün gelecek boğazınıza duracak!..