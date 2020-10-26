Ulusal Birlik Partisi’nde, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yer açılan genel başkanlık görevine aday olan Hasan Taçoy, başvurusunu bugün saat 16:30’da Köşklüçiftlik’te yer alan merkez binasında yapacak.

UBP sevgisi yanında, ailesine düşkünlüğü ile bilinen Taçoy, bu sabah anne- babasının hayır duasını alarak güne başladı.

UBP için sık sık, “Bu sevda atalarımdan miras” cümlesini kullanan Taçoy, babasının ve annesinin de onayı ile genel başkanlık seçiminde yer alacak.

Bu sabah anne ve babası ile bir araya gelen Taçoy, adaylık süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Taçoy, siyasi hayatı boyunca anne ve babasının yol göstericiliğine hep önem verdiğini söyledi. Aile olarak, kurulduğu günden bugüne UBP’ye hizmet verdiklerini anlatan Taçoy, “Atadan miras derken, babamın UBP ile UBP’lilerin de babam ile olan güçlü bağını bilerek vurguluyorum” dedi.

Hasan Taçoy’un babası Terzi Yusuf her zaman dürüstlükten ve doğru yoldan ayrılmamasını öğütlediği oğluna başarılar diledi.

Hasan Taçoy, “UBP Genel Başkanlığı yolunda, büyük ailemin ve çekirdek ailemin desteğini her zaman önemsedim. Zor bir dönemde, zor bir görevi üstlenerek, bunu toplumsal faydamız için kullanmak adına ailemden destek istiyorum” dedi.

Ulusal Birlik Partisi çerçevesinde bir taraftan ülkeyi yönetirken, diğer yandan da değerlerini unutmayacağını vurguladı.