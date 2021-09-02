Bu sistemide ısrar vatana ihanettir.

Düşünsenize, ülkede öyle bir siyasal sistem kısır döngüsü var ki, ülkede her hafta her ay sadece seçim var. Seç babam seç.

Biri bitiyor biri başlıyor. Seçildikten sonra ne bir şey yapacak zaman ne de yapılanla yapılmayanın hesabını soracak zaman var.

Siyasi Partiler neden verdikleri sözleri tutamıyorlar. Tam da bu sebepten. Sistem zaten bişey yapmaya zaman vermiyor. Ya hükümet bozuluyor. Ya kabine değişiyor, ya yeniden seçim süreci başlıyor. O olmadı parti kurultayları oluyor. Hep seçim.

Kıbrıs Türk’ünün en büyük sorunu çözümsüzlük falan değil, bu sürüdürlebilir olmaktan çıkan siyasal seçim sistemidir.

100 seçim yapın bu ülkede sadece müdür müsteşar değişir. Geriye kalan hiç bir şey değişmez. Hiç bir parti verdiği sözleri tutamaz, planladığı icraatları hayata geçiremez. MARS’TAN bildirge yazıp getirin bu sistemde o bildirgeyi kimse uygulayamaz. Çünkü kimsenin istikrarlı 5 yılı yok. Olmayacak da.

Gerçek değişim için bu yönetim sistemi de, seçim sistemi de, siyasal partiler sistemi de, aday belirleme sistemi de, oy verme mantığı ve şekli de değişmeli.

Bu aptalların dahi kullanmayacağı, bir ülkeyi her 3 günde bir seçime götüren ve istikrarlı tüm yönetim anlayışını ortadan kaldıran sistemde ısrar, halka ve ülkeye en büyük ihanettir.

Bu parlamenter sistem ve seçim sistemi istikrarlı yönetimleri çıkaracak şekilde yeniden, çağdaş bir şekilde revize edilmelidir.