Bu tarih ve saatlere dikkat!

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre 26-30 Eylül tarihlerinde saat 8.00 ile 18.00 arasında, “yasak bölge” ilan edilen bölgeler şöyle:

“Batıda; Kum Tepe’den Başak mevkii hattı, Doğuda; Kumköy helikopter pisti-Yayla 500 metre güney hattı, Kuzeyde; Başak mevkii 500 metre güney batısı, Yayla 500 metre güney hattı, Güneyde; Kum Tepe Kumköy helikopter pisti hattı.”

Kaymakamlık, atışlara müteakip bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri devam edeceğinden serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girişin yasak olduğunu da vurguladı.