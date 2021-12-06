Bu tarihlere dikkat!

Güzelyurt Kaymakamlığının açıklamasına göre, “Batıda Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu –Kalkanlı 700 metre doğusu Karpaşa hattının doğusu; Doğuda, Yumru T.-Tepeyayla mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı; Güneyde, Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusunda-Mevlevi köyü 500 metre hattının kuzeyi; Kuzeyde, Karpaşa-Özhan köyü-kılıçarslan köyü 700 metre güneyinden geçen hattın güneyi bölgelerine can ve mal güvenliği açısından serbest duyurusu yapılıncaya kadar girilmemesi gerektiği ifade edildi.