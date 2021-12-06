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Bu tarihlere dikkat!

Mevlevi ağır silah atış poligonunda topçu atışları yapılacağından, bölge 14-31Aralık tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında  tehlikeli ve yasak bölge ilan edildi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 12:37
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Bu tarihlere dikkat!
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Güzelyurt Kaymakamlığının açıklamasına göre, “Batıda Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu –Kalkanlı 700 metre doğusu Karpaşa hattının doğusu; Doğuda, Yumru T.-Tepeyayla mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı; Güneyde, Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusunda-Mevlevi köyü 500 metre hattının kuzeyi; Kuzeyde, Karpaşa-Özhan köyü-kılıçarslan köyü 700 metre güneyinden geçen hattın güneyi bölgelerine can ve mal güvenliği açısından serbest duyurusu yapılıncaya kadar girilmemesi gerektiği ifade edildi.

Son Güncelleme: 06.12.2021 13:38
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