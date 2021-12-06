Güzelyurt Kaymakamlığının açıklamasına göre, “Batıda Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu –Kalkanlı 700 metre doğusu Karpaşa hattının doğusu; Doğuda, Yumru T.-Tepeyayla mevkii-Kalkanlı köyü hattının batısı; Güneyde, Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusunda-Mevlevi köyü 500 metre hattının kuzeyi; Kuzeyde, Karpaşa-Özhan köyü-kılıçarslan köyü 700 metre güneyinden geçen hattın güneyi bölgelerine can ve mal güvenliği açısından serbest duyurusu yapılıncaya kadar girilmemesi gerektiği ifade edildi.
Bu tarihlere dikkat!
Mevlevi ağır silah atış poligonunda topçu atışları yapılacağından, bölge 14-31Aralık tarihleri arasında 09.00-16.00 saatleri arasında tehlikeli ve yasak bölge ilan edildi.
06 Aralık 2021 Pazartesi 12:37
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Son Güncelleme: 06.12.2021 13:38