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Bu tarihlere dikkat!

Güzelyurt Kaymakamlığı, 12, 14, 15 Nisan tarihlerinde Mevlevi Ağır silah atış alanında  top atışı yapılacağını duyurdu.

30 Mart 2021 Salı 14:03
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Bu tarihlere dikkat!

Güzelyurt Kaymakamlığı, açıklamasında, 09.00-16,30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle, belirtilen bölgeleri tehlikeli ve yasak bölge ilan etti.
Bölgeler şöyle;
a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusu Karpaşa hattının doğusu
b. Doğuda: Yumru T- Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,
c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 50O m. hattının kuzeyi, 
d. Kuzeyde: Karpaşa - Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. Güneyinden geçen hattın güneyi.

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Top Atışı
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