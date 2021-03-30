Güzelyurt Kaymakamlığı, açıklamasında, 09.00-16,30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle, belirtilen bölgeleri tehlikeli ve yasak bölge ilan etti.
Bölgeler şöyle;
a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusu Karpaşa hattının doğusu
b. Doğuda: Yumru T- Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,
c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 50O m. hattının kuzeyi,
d. Kuzeyde: Karpaşa - Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. Güneyinden geçen hattın güneyi.
Bu tarihlere dikkat!
Güzelyurt Kaymakamlığı, 12, 14, 15 Nisan tarihlerinde Mevlevi Ağır silah atış alanında top atışı yapılacağını duyurdu.
Güzelyurt Kaymakamlığı, açıklamasında, 09.00-16,30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle, belirtilen bölgeleri tehlikeli ve yasak bölge ilan etti.