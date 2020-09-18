Bu tarihleri iyi hatırlayın : 9 Eylül 1922 – 20 Temmuz 1974!

Bir Yunan gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı ve küfürlü başlık kullandı... Bu ahlaksızlığa iki tarihi hatırlatıyoruz:9 Eylül 1922 – 20 Temmuz 1974!

Yunanistan’da yayınlanan Dimokratia adlı gazete, bugünkü manşetinde, Türkçe bir kelime kullanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfretti.

Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ayağa kaldıran saygısız, utanmaz ve tahrik edici iğrenç başlık, gazeteciliğin de ayaklar altına alınmasına yol açtı.

Diplomatik her türlü teamülü yerle bir eden, ciddi tahrik içeren başlığı Gündem Kıbrıs olarak kınıyor ve Dimokratia gazetesine iade ediyoruz.

Dimokratia gazetesinde, bugünkü manşette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Sultan” diye söz edilirken, “Yunanistan’ın nasıl cevap vermesi gerektiği” konusu da manşette “s....... git Mr. Erdogan” başlığıyla yer aldı.

“S...... git” ifadesinin İngilizce anlamını da yazan ahlaksız gazete, bunun anlamının “F..k off” olduğunu da ön sayfasından açıkladı.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan bir çok okurumuz, bu ahlaksız başlığa ciddi tepki gösterirken, bir vatandaşın, “Bunlar resmen kaşınıyor, 9 Eylül 1922’den de 20 Temmuz 1974’ten de belli ki ders almamışlar” şeklindeki yorumu dikkat çekti.

İŞTE YUNAN MEDYASININ ATTIĞI O AHLAKSIZ MANŞET