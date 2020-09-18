Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp etti
Eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
16 ayrı bankaya ait kredi kartları çıktı
16 ayrı bankaya ait kredi...

Bu tarihleri iyi hatırlayın : 9 Eylül 1922 – 20 Temmuz 1974!

Bir Yunan gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı ve küfürlü başlık kullandı... Bu ahlaksızlığa iki tarihi hatırlatıyoruz:9 Eylül 1922 – 20 Temmuz 1974!

18 Eylül 2020 Cuma 21:32
915 Okunma
Bu tarihleri iyi hatırlayın : 9 Eylül 1922 – 20 Temmuz 1974!

Bir Yunan gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı ve küfürlü başlık kullandı... Bu ahlaksızlığa iki tarihi hatırlatıyoruz:9 Eylül 1922 – 20 Temmuz 1974! 

Yunanistan’da yayınlanan Dimokratia adlı gazete, bugünkü manşetinde, Türkçe bir kelime kullanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfretti.

Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ayağa kaldıran saygısız, utanmaz ve tahrik edici iğrenç başlık, gazeteciliğin de ayaklar altına alınmasına yol açtı.

Diplomatik her türlü teamülü yerle bir eden, ciddi tahrik içeren başlığı Gündem Kıbrıs olarak kınıyor ve Dimokratia gazetesine iade ediyoruz.

Dimokratia gazetesinde, bugünkü manşette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, “Sultan” diye söz edilirken, “Yunanistan’ın nasıl cevap vermesi gerektiği” konusu da manşette “s....... git Mr. Erdogan” başlığıyla yer aldı.

“S...... git” ifadesinin İngilizce anlamını da yazan ahlaksız gazete, bunun anlamının “F..k off” olduğunu da ön sayfasından açıkladı.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan bir çok okurumuz, bu ahlaksız başlığa ciddi tepki gösterirken, bir vatandaşın, “Bunlar resmen kaşınıyor, 9 Eylül 1922’den de 20 Temmuz 1974’ten de belli ki ders almamışlar”  şeklindeki yorumu dikkat çekti.

İŞTE YUNAN MEDYASININ ATTIĞI O AHLAKSIZ MANŞET

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
300 Bin TL devretti!
300 Bin TL devretti!
Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı
Ali Pilli : 21 pozitif vakaya rastlandı
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim