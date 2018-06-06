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Bu tarihten sonra anket ve yoklama yayınlamak yasak!

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının,  9 Haziran tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:48
Bu tarihten sonra anket ve yoklama yayınlamak yasak!

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarının,  9 Haziran tarihinden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağı, ilân edilemeyeceği ve dağıtılamayacağını duyurdu.

YSK’dan yapılan duyuruda, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65 (3) maddesi uyarıca, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceğine, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilân edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına amir olduğu kaydedildi.

Duyuruda, belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirilen yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile yapılarak açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı ilgililerle paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 13:06
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