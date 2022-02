BU TOPRAKLAR BİZE CEHENNEM OLDU…

Ülkem… Kıbrıs’ım… Nasıl da kirlendin, çürüdün ve yok oldun öyle? Savaşı gören sen, şimdilerde daha da karanlığa gömüldün… İç savaşa tanık oluyorsun… Ve senin üzerinde kara bulutlar her gün biraz daha kök salarken, ne de güzel sustu birileri, ya da susturuldu… Tetikçiler, katiller filiz verirken buralarda… Koktun Kıbrıs’ım… Bataklığa saplandın! Baştan aşağıya çirkef koktun! Huzursuzsun artık, can güvenliğin yok artık senin… Yolların, caddelerin, gazete sayfaların kana bulandı… Bir avuç toprakta öldün, öldürüldün! Elini kolunu sallayarak bu ülkeye girenler, senin insanlarını hayattan koparırken, sen her gün nefessiz kaldın… Karanlığa mahkûm edildin… Bir ülke daha fazla nasıl yok edilir diye hesap sormadı vatandaşın… Sustu herkes… Faili meçhul cinayetleri gördün, unuttun… Yasemin kokan caddelerin, korkuyla bezendi… Birilerine tuzak kurulurken, birileri pusuya düşürülürken, baskınla, kalleşçe ve namertçe işlenen cinayetlerle anılıyorsun artık… Geleceğinde umut görünmüyor… Seni yönetenlerin, sorumlu noktalarda olanların, kanaat önderlerin de sustu çünkü çoğu zaman… Senin yok olmanı sessizce izlediler… “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!” diyen toplumun sana en büyük kötülüğü yaptı… Yozlaştı, soysuzlaştı, kişiliksizleşti, karakter yoksunu oldu insanın ve sen her geçen gün biraz daha öldün… Büyük bir anlamsızlık, çaresizlik ve umutsuzluğun resmi gibisin… Vicdansızlığın, merhametsizliğin cehenneme çevirdiği bir toprak parçasısın artık… Başına gelebilecek en kötü ihtimallere tanık oldun ve belki de daha olacaksın. Devletin sana güven vermiyor artık… Çünkü artık senin sokak ortalarında kendi insanların, hem de ailelerinin gözü önünde vuruluyor, öldürülüyor, katlediliyor… Yalnız kaldın sen… Öyle bir düzen kurdular ki üzerine, “Kendi başının çaresine bak” dediler sana… Çukura düştün ama elini tutan yok… Çaresizsin… Otorite arıyorsun sağa sola şaşkınca bakarak….

Ve gelelim dün geceye… Ülkenin iş insanı Halil Falyalı ve yanından hiç ayrılmayan şoförü Murat, vahşi bir planla pusuya düşürülerek öldürüldü… Üç çocuğu vardı Falyalı’nın ve iki çocuğu Kara Murat’ın… Geriye babasız beş evlat kaldı… Ve kafalarda cevapsız sorular…

Vicdanını yitirmiş bir ülkeden başka nedir ki cehennem?

Ne diyor Ünlü bilge Sadi? “Dünyanın bütün servetleri, bütün dünyanın saltanatı, haksız yere akıtılan bir damla insan kanına değmez”…

Güle Güle Halil Falyalı… Güle Güle Kara Murat…