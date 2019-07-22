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Bu ülke bizim, kirletmeyin !

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:47
Bu ülke bizim, kirletmeyin !

Yeni Boğaziçi bölgesinde Bedis Ormanları bölgesinden, Salamis Otel’e kadar olan mükemmel sahil, her türlü çöpün, tüm sahil boyunca, sorumsuz kişiler tarafından etrafa atılması nedeniyle çöplüğe döndü 



Ülkede dağ, orman, dere, yol boyları, mahalle araları, sokaklar, piknik yerlerini, akla gelen her yeri çöp atarak kirletiyoruz. Bu durumdan deniz sahilleri ve plajlar da nasibini alıyor.



Pis çocuk bezinden, alkollü - alkolsüz içecek şişelerine, yemiş kağıtlarından, poşete kadar her türlü çöpün, tüm sahil boyunca, sorumsuz kişiler tarafından etrafa atılması nedeniyle sahil adeta çöplüğe döndü.



Yetkililerin ilgisizliği, Çevre Koruma Dairesinin yetersizliği nedeniyle tam bir çöp ülke haline döndük.

Halkın Sesi - Murat Aslan

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