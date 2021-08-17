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“Bu ülkede işsizler ordusu yaratılmasına göz yummayacağız!”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, sosyal sigorta prim desteğinin durdurulması ile zaten darda olan küçük esnafın daha da zor duruma düşeceğine işaret ederek, "Bu ülkede işsizler ordusu yaratılmasına göz yummayacağız!” dedi.

17 Ağustos 2021 Salı 21:13
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“Bu ülkede işsizler ordusu yaratılmasına göz yummayacağız!”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz katıldığı bir TV programında sosyal sigorta prim desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurum olarak aldıkları eylem kararının arkasında olduklarını söyleyen Deniz, istihdamın korunabilmesi, işsizliğin önlenebilmesi için desteğin devam etmesi gerektiğini belirterek aldıkları karardan dönmeyeceklerini söyledi.

“ÇARKLAR DÖNMÜYOR”

Deniz, “Pandemi süresince hükümetin vermiş olduğu  sosyal sigorta prim desteği özel sektör için yapmış olduğu elle tutulur tek uygulamadır. Çarkların dönmediği ve pandeminin devam ettiği  bir ortamda en azından yıl sonuna kadar  sosyal sigorta prim desteğinin devam ettirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“İSTİHDAMIN KORUNMASI GEREKMEKTEDİR”

“KTTO olarak pandeminin başından beri savunduğumuz istihdamın korunması gerekliliğidir” diyen Turgay Deniz, “Pandemiden en çok etkilenen özellikle küçük işletmelerdir. Önce onların desteklenmesi gerekmektedir. Gelinen noktada görüyoruz ki sosyal sigorta prim desteğinin durdurulması ile zaten darda olan küçük esnaf daha da zor duruma düşecek yükümlülüklerini yerine getirmekte büyük zorluklar yaşayacaktır. Ve bu durum çığ gibi büyüyecektir” şeklinde konuştu.

“BUNA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

KTTO Başkanı Deniz, “Biz tabiki kimsenin işsiz kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden de alacağımız cezayı da göz önünde bulundurarak sigorta destek primlerini ödememe kararı aldık” dedi.

“ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZ BIRAKACAK DEĞİLİZ”

“Biz bu eylemi yaparken çalışanları güvencesiz bırakacak değiliz” ifadelerini de kullanan Deniz, “Ödemediğimiz primleri ödemek boynumuzun borcudur.  Eğer eylemimiz sonunda hükümetimizden olumlu bir cevap alamazsak ülkede bir kaos ortamı doğacaktır” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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