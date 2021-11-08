“Bu ülkeden bir halt olmaz “II”

Yeni haftaya Yenidüzen Gazetesinde yer alan Serhat İncirli'nin bugünkü köşe yazısını okuyarak başladım. Sevgili Serhat köşe yazısında bu memleketin neden kalkınamadığına dair örnekler vermiş ve bu ülke insanına yapılan çifte muamele karşısında tek çare olarak “Federasyon” seçeneğine atıfta bulunmuş.

Elbette tüm görüşlere tüm eleştirilere saygımız var. Görüşlerimiz örtüşmese de bazı noktalarda aynı şeyleri söyleyebilme cesaretimiz de. Sevgili Serhat’ın bugün ki yazısında işaret ettiği noktaları ve bu noktadan hareketle yapılan bazı uygulamaları benimde doğru bulduğum söylenemez.

Öyle ki “turizm ve eğitim” adası diyoruz ama bunların hiçbirinin gerekliliğini yerine getirmiyoruz. Bu konularda adımlar atamıyoruz. Örneğin Serhat’ın da dediği gibi bir “Bet Yasasını” adam akıllı geçiremiyoruz.

Son yapılan Bet Yasası düzenlemesi tam da Serhat’ın bugün işaret ettiği gibi Türkiye’de birilerine “gel buyur bu pastayı sen tek başına ye” gibisindendi.

Çok şükür şimdilik bu yasa Maliye Bakanlığında bekliyor.

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Diğer bir konu ise bu ülkenin değerlerine yine bu ülkede yapılan uygulamalar. Aynı konuda mahkemelerin verdiği farklı farklı kararlar.

Geçen gün şartlı tahliye kararı ile serbest kalan Girne’nin sevilen siması Serdar Özbekoğlu ile konuşuyoruz. Anlattıklarını burada yazmaya açıkçası cesaret dahi edemiyorum. Çünkü bu halde yargının önüne çıkmaktan açıkçası çok korkuyorum.

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Kabine değişiyor, tek bir bakan görevden gidiyor UBP’de. Ünal Üstel son 5 yılda ikinci kez “kazık” yiyor partisinden. Oysa ülkeye dünyanın en büyük tur operatörünü getirmişti. Ünal Üstel’e madalya verilecek iken kabine dışına attı bu siyaset.

Covid krizinden kapanmadan bir şekilde çıkmanın adıydı son kabinede Ünal Üstel. Aşı programı ve Ada Pass gibi uygulamalar ile ülkenin kapanmadan bu illetten kurtulması adına büyük bir çaba sarf etti. Bu emeğinin karşılığını yine bir siyasi kazık olarak aldı son hükümet değişikliğinde.

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Daha çok şey yazabilir burada pek çok şeyi sıralayabiliriz. Ama gerek yok, zaten herkes her şeyin farkında. Ülkede ne olup bitiyorsa herkes farkında. Esas sorun da herkesin her şeyi bilmesine rağmen bilmiyormuş gibi davranmasında.

Ve bu huyumuzdan vaz geçmediğimiz sürece bence de “Bu ülkeden bir halt olmaz ”. Ha Federasyon olsa bu çare olur mu? Bu huy değişmedikçe bence o da çare olmaz. Bir şekilde o yapıyı da kendimize benzetiriz nasılsa.