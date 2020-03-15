Bu ülkelerden KKTC'ye giriş yasak

KKTC Bakanlar Kurulu bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrası, daha önce almış olduğu ülkeye giriş kısıtlaması kararı içerisinde yer alan ülkede çalışma, ikamet veya eğitim amaçlı bulunan kişilerin muaf tutulması kararını değiştirerek aşağıda listesi yer alan ülkelerden gelen kişilerin KKTC'nde eğitim, çalışma ve/veya ikamet izinli omlaraına bakılmaksızın 28 Mart 2020 saat 00:00'a kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerini durduruldu

Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.

Buna göre daha önce alınan karardaki gibi ülkeye sadece KKTC vatandaşlarının ve KKTC'nde eğitim, ikamet ve/veya çalışma izni taşıyanlar girebilir kararına ek olarak bu 71 ülkeden gelen eğitim, ikamet ve/veya çalışma izinlileri de KKTC'ye GİREMEYECEK

Karar tüm kara, hava ve deniz limanları için geçerli olup 16 Mart 2020 saat 20:00 itibariyle yürürlüğe girecektir.