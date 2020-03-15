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Bu ülkelerden KKTC'ye giriş yasak

Kapsam daha da genişletildi..

15 Mart 2020 Pazar 19:36
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Bu ülkelerden KKTC'ye giriş yasak

KKTC Bakanlar Kurulu bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrası, daha önce almış olduğu ülkeye giriş kısıtlaması kararı içerisinde yer alan ülkede çalışma, ikamet veya eğitim amaçlı bulunan kişilerin muaf tutulması kararını değiştirerek aşağıda listesi yer alan ülkelerden gelen kişilerin KKTC'nde eğitim, çalışma ve/veya ikamet izinli omlaraına bakılmaksızın 28 Mart 2020 saat 00:00'a kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerini durduruldu

Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.

Buna göre daha önce alınan karardaki gibi ülkeye sadece KKTC vatandaşlarının ve KKTC'nde eğitim, ikamet ve/veya çalışma izni taşıyanlar girebilir kararına ek olarak bu 71 ülkeden gelen eğitim, ikamet ve/veya çalışma izinlileri de KKTC'ye GİREMEYECEK

Karar tüm kara, hava ve deniz limanları için geçerli olup 16 Mart 2020 saat 20:00 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüsCoronavirüs
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Gibri 2020-03-15 19:43:02

KaKa T.C gelmek için can atan 71 ülke vatandaşı gelemeyyor , oyna Tenktaş

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Hamdi çukur 2020-03-15 21:00:08

Buradaki zenciler pakistanlılar naparlar burda gönderin gitsin hepsini. Nedir bu insanlar 3 kuruş para için doldurdunuz buraya. Siz karar alırsınız dersiniz çıkmayın sokağa. Bunlar atlarlar arabalara gezerler haberleri bile yoktur. Gönderin hepsini memleketine yeter artık

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Hamdi çukur 2020-03-15 21:03:33

Rusya ukrayna moldova nerede ;)onlar gelsinmi virüslüde olsa gelsin ?

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