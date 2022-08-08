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“Bu ülkenin bir devleti var. İkinci bir devlet var o da Kıb-Tek. Altta da 28 tane başka kral var”

HP dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:09
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“Bu ülkenin bir devleti var. İkinci bir devlet var o da Kıb-Tek. Altta da 28 tane başka kral var”
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Özel haber

HP dokuzuncu dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Belediyeler hakkında konuşan Manavoğlu, “Belediyelere devletin plajlarını veriyorsun, devletin orman arazilerini veriyorsun. Sonra oraya bir adam geliyor ve kendini kral zannediyor ve sen kontrolü kaybediyorsun devlet olarak. Bu ülkenin bir devleti var. İkinci bir devlet var o da Kıb-tek, altta da 28 tane başka kral var. Artık her belediye başkanı harcadığı 1 kuruşun hesabını vermeli. Her şeyi liyakat dışına çıkardık ve ülkenin ayarı kaçtı. Bugün 51/95 sayılı yasanın içinde belediye başkanına yasalara uymadığı zaman cezasını da koyacaklar. Suçun karşılığı da konmalı. Ama anında bir yasanın altında bu işin çözülmesi lazım ve işlenen suçun karşılığı neyse onu çekmesi gerekiyor. Hapis se hapis. Bu halkın artık gözünün açılması lazım. Yoksa bu halk soyulmaya devam edecek” dedi.

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