Bu ülkeye yakışmadı!

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Yabancıların ‘Cennetten bir parça’ dediği Kuzey Kıbrıs gibi küçük bir ülkede geçtiğimiz yıl içinde 5’i kadın olmak üzere 8 kişi cinayete kurban gitti. Bu cinayetlerin üçü Gazimağusa’da, ikisi Girne’de üçü de Lefkoşa’da meydana geldi.

Cinayetlerin 5 tanesinin ‘kıskançlık’ krizine giren eş veya sevgili tarafından işlenmiş olması dikkat çekici. Diyalog muhabirinin elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre; cinayetlerin dördü bıçakla, ikisi de silahla gerçekleşti. İki can kaybı ise kundaklama ve boğulma nedeniyle meydana geldi.

Henüz 25 yaşında olan Burcu Okumuş, 37 yaşındaki Gamze Pehlivan, 45 yaşındaki Zehra Sorver, 41 yaşındaki Ayşe Yalçın, 45 yaşındaki Halime Çetin, 31 yaşındaki Ukraynalı Eshref Abdülkariov, 66 yaşındaki İranlı Ali Rezay Rasekh ve 22 yaşındaki Libyalı Mohamed Jumma Salem Attroug cinayete kurban gitti.

Kıskançlık cinayetine kurban gitti

İlk cinayet 18 Nisan 2017 tarihinde Gazimağusa’da meydana geldi.42 yaşındaki Özgür Okumuş, kendisini aldattığı gerekçesiyle 25 yaşındaki Burcu Okumuş’u sokak ortasında 6 bıçak darbesiyle yaraladı. Ağır yaralanan Burcu Okumuş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Öte yandan hırsını alamayarak kendini de bıçaklayan öfkeli koca Özgür Okumuş da ağır yaralandı. Sağlığına kavuşan Okumuş, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde cinayetten yargılanıyor.

Vahşice katledildi

Yılın ikinci cinayetinde 37 yaşındaki Gamze Pehlivan da, Burcu Okumuş gibi kıskançlık cinayetine kurban gitti. Suat Aşır isimli katil zanlısı, yıllardır birlikte yaşadığı bir çocuk annesi 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı hunharca öldürdü. UKÜ yerleşkesi içerisinde 20 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Aşır, önce 39 kez Pehlivan’ı bıçakladı, ardından üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Pehlivan olay yerinde yaşamını yitirirken, kaçmaya çalışan Aşır kısa sürede yakalandı. Suat Aşır’ın yargılaması Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Ailesinin kurbanı oldu

Bu iki kadın cinayetini Mayıs ayında Zehra Sorver cinayeti izledi. Alayköy sakini 45 yaşındaki bir çocuk annesi Zehra Sorver, 15 Mayıs 2017 tarihinde evinin dolabında ölü olarak bulundu. Polis, yaptığı araştırmada genç kadına tuz ruhu içerildiğini, darp edildiğini ve boğazı sıkılarak öldürüldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili Sorver’in eşi Levent Sorver ile 17 yaşındaki oğlu M.C. S tutuklandı. Baba oğulun yargılaması Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürerken, polis olayla ilgili önemli kanıtlara ulaştı.

Facia yaşandı

Üç kadının kısa süreli aralıklarla öldürülmesinin ardından yılın dördüncü kadın cinayeti Girne’ye bağlı Tatlısu’da meydana geldi. 21Haziran 2017 tarihinde Tatlısu'da yaşanan olayda 43 yaşındaki polis memuru Kemal Yalçın, tartıştığı 41 yaşındaki eşi Ayşe Yalçın'ı tabancayla vurarak öldürdü. Yalçın aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Yalçın, olaydan bir gün sonra tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

İş arkadaşını öldürdü

Ülkede yaşanan beş kadın cinayetini Girne’de 11 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan olay izledi. Bu kez cinayet kurbanı bir erkek oldu. 31 yaşındaki Melih Arnavut, tartıştığı iş arkadaşı 31 yaşındaki Ukraynalı Eshref Abdülkariov’u bıçak darbeleriyle öldürdü. Bahriyeli sokakta yaşanan olayda 179 promil alkollü olduğu belirtilen Arnavut, Eshref Abdülkariov’u karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Abdülkariov önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne, ardından Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eshref Abdülkariov hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Evinde tespit edilen Melih Arnavut polis tarafından tutuklandı. Arnavut’un yargılaması Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Evinde son nefesini verdi

Yılın ilk beş cinayetini Gazimağusa’da 4 Ekim 2017 tarihinde yaşanan Halime Hemşire cinayeti izledi. Maraş Bölgesi’nde gerçekleşen altıncı cinayette 43 yaşındaki Hayrettin Özcömert, eski sevgilisi 45 yaşındaki Halime Çetin’i av tüfeğiyle üç el ateş edip öldürdükten sonra, iki el de kendine ateş ederek intihara teşebbüs etti. Özcömert tarafından tüfekle vurulan talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. İntihara teşebbüs eden, bu nedenle ağzını, burnunu ve konuşma yetisini kaybeden Özcömert ise Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmak üzere 31 Ekim 2017 tarihinde cezaevine gönderildi.

Yanarak can verdi

Yine Gazimağusa’da 11 Aralık 2017 tarihinde yaşanan kundaklama olayı yedinci cinayeti de beraberinde getirdi. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Big Boss” isimli iş yeri kundaklanırken, iş yeri içerisinde bulunan İran vatandaşı 66 yaşındaki Ali Rezay Rasekh’in yanarak can verdi. Bu olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, 14 Aralık 2017 tarihinde olayın failleri olduğu öne sürülen Ali Demirbağ ve Ethem Demir’i “Adam öldürme”, “Kundaklama” ve “Kasti hasar” suçlarından tutukladı. Zanlılardan Ali Demirbağ soruşturma kapsamında halen poliste tutuklu bulunuyor.

Kız meselesi kanlı bitti

Ve yılın son cinayeti önceki gece Girne-Alsancak bölgesinde yaşandı. Ürdün uyruklu 25 yaşındaki Maxim Hamed Mohammed Al-ja Afreh, kız arkadaşına asıldığı gerekçesiyle yanına aldığı Taimour Khaled Tantash ve Modammed Khaled Mohammed Tantash isimli arkadaşlarıyla 22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug’un evini bastı. Yanında bıçakla kavgaya giden Afreh, tartıştığı Libyalı Attroug’a bıçakla saldırdı. Bıçağı Attroug’un karnına 6 kez saplayan zanlı, olaydan sonra ülkeden kaçmak isterken havaalanında yakalandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Attroug ise kurtarılamadı. Tutuklanan üç zanlı soruşturma kapsamında poliste tutuklu bulunuyor.