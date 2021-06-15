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“Bu ülkeyi tıkayan ve gelişimini engelleyen azınlık hükümetidir”

Azınlık hükümeti hakkında, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Cüneyt Oruç’a konuşan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, bu hükümet toplumun iradesini yansıtmamaktadır şeklinde konuştu

15 Haziran 2021 Salı 16:17
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“Bu ülkeyi tıkayan ve gelişimini engelleyen azınlık hükümetidir”

GÜNDEM KIBRIS

Azınlık hükümeti hakkında, Gündem Kıbrıs Web Tv’de Cüneyt Oruç’a konuşan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, bu hükümet toplumun iradesini yansıtmamaktadır şeklinde konuştu

Sıla Usar İncirli’nin konuşması şu şekilde:

Şu an da sistemi, ülkeyi tıkayan ve gelişimini engelleyen azınlık hükümetidir. Ülkeyi yönettiğini düşünen bu azınlık hükümeti, her konuda işi çıkmaza sürüklüyor. Bunu yaparken de tek bir hedefleri var, bir gün daha fazla iktidar koltuğunda oturmak. Ocak 2018’de seçimler yapıldı, bu seçimden sonra üçüncü hükümettir ve bizim söylediğimiz şudur ki, bu hükümet toplumun iradesini yansıtmamaktadır.

Ersan Saner bu azınlık hükümetini kurarken, hükümet programında Ekim 2021’de seçim yapacağını yazmıştı. Ne oldu da bundan vazgeçti? Hiç bu konuyla ilgili bir şey söylemedi. Halbuki hükümet programı bir hükümetin verdiği sözdür. Şuandaki azınlık hükümeti verdiği sözleri tutamayan bunun yerine ülkeye türlü kötülükler yapan bir hükümettir. Ekim 2021 tarihini de Meclis Başkanı seçilirken ortaya çıkan durumda dolayı sayın Saner, Ekim 2021’de yetmez daha erken bir tarihte seçim yapalım dedi. Bizlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, çok hızlı bir şekilde seçime gidilmesini önermiştik. Sanki bunlar hiç olmamış gibi, konuşulmamış gibi iktidar hiçbir şekilde siyasi partilerle istişare ederek bir ortak noktaya varmıyor.

“ANAYASAYI VE MECLİS İÇ TÜZÜĞÜ’NÜ ÇİĞNEME HÜKÜMETİN ÖNEMLİ KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİDİR”

Bir diğer yaşanan sorun ise haziran ayında ara seçim olmasıyla ilgilidir. Bununla ilgili olarak, süreç tamamlandı ve bir ara seçim yapmayarak hükümet Anayasayı çiğniyor. Aslında bu Anayasayı ve Meclis İç Tüzüğü’nü çiğneme alışkanlığı bu hükümetin en önemli karakteristik özelliği haline geldi. Bu AD-HOC Komite meselesi de yine Anayasa’nın ve Meclis İç Tüzüğü’nün çiğnenmesinin bir göstergesidir. Aslında Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin önünde erken seçim tarihinin belirlenmesiyle ilgili bir öneri birde tasarı var. Bu tasarı ve önerilerin bir tanesini hükümet, bir tanesini de muhalefet verdi. Ve bu komitede de üçe üç bir eşitlik konusu söz konusudur.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:30
Anahtar Kelimeler:
Sıla Usar İncirli
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