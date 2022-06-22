Bu yangın Girne’ye kadar gider!

Gündem Kıbrıs yayınında konuşan Orçan, yangının Girne’ye gitme ihtimali olduğundan bahsederek, umutsuz ve çaresiz konuştu.

Orçan, şunları söyledi:

“Tüm birimler var güçleriyle yangına müdahale ediyor. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Yaşadığımız tedirginliği size anlatamam. Önlenemezse bu yangın Tatlısu’ya gelir, sonra da Girne’ye kadar gider.”