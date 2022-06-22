Gündem Kıbrıs yayınında konuşan Orçan, yangının Girne’ye gitme ihtimali olduğundan bahsederek, umutsuz ve çaresiz konuştu.
Orçan, şunları söyledi:
“Tüm birimler var güçleriyle yangına müdahale ediyor. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Yaşadığımız tedirginliği size anlatamam. Önlenemezse bu yangın Tatlısu’ya gelir, sonra da Girne’ye kadar gider.”
Bu yangın Girne’ye kadar gider!
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, ‘hava kararmadan bu yangını kontrol altına almalıyız, yoksa sonuçları çok kötü olacak’ dedi.
22 Haziran 2022 Çarşamba 17:11
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Gündem Kıbrıs yayınında konuşan Orçan, yangının Girne’ye gitme ihtimali olduğundan bahsederek, umutsuz ve çaresiz konuştu.