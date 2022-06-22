Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Bu yangın Girne’ye kadar gider!

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, ‘hava kararmadan bu yangını kontrol altına almalıyız, yoksa sonuçları çok kötü olacak’ dedi. 

22 Haziran 2022 Çarşamba 17:11
235 Okunma
Bu yangın Girne’ye kadar gider!
banner48

Gündem Kıbrıs yayınında konuşan Orçan, yangının Girne’ye gitme ihtimali olduğundan bahsederek, umutsuz ve çaresiz konuştu. 
Orçan, şunları söyledi:
“Tüm birimler var güçleriyle yangına müdahale ediyor. Çok sıkıntılı bir durumdayız. Yaşadığımız tedirginliği size anlatamam. Önlenemezse bu yangın Tatlısu’ya gelir, sonra da Girne’ye kadar gider.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahsur kalan yolcuların tahliyesi başladı
Mahsur kalan yolcuların tahliyesi başladı
Tatar umutsuz konuştu: Yangın söndürülebilecek gibi değil
Tatar umutsuz konuştu: Yangın söndürülebilecek gibi değil
Daha fazla helikopter ve uçak gelmesi lazım!
Daha fazla helikopter ve uçak gelmesi lazım!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim