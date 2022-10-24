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“Bu yasa birçok sıkıntıya sebebiyet verecek”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, belediye sayıları konusunda Anayasa Mahkemesi’nin kararına saygı duyduklarını ifade ederek, “Bu yasa uygulanmaya başlandığı andan itibaren birçok sıkıntıya sebebiyet verecek” dedi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 20:07
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“Bu yasa birçok sıkıntıya sebebiyet verecek”



Anayasa Mahkemesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’yla ilgili yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti. Buna göre, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere 18 belediyeyle gidilecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Genç TV’de katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Davanın esasının devam ettiğini, söz konusu 11 maddenin sadece ikisinin mahkeme tarafından incelendiğini belirten Solyalı, “Geriye kalan maddeler sonra incelenecek” dedi.

Solyalı, mahkemenin iki madde üzerinden verdiği karar doğrultusunda seçimlere 18 belediye ile gidileceğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karara saygı duyduklarını vurgulayan Solyalı, “Bize göre bu yasa uygulanmaya başlandığı andan itibaren birçok sıkıntıya sebebiyet verecek” dedi.

Solyalı, CTP olarak batık belediyelerin toparlanması ve iyi hizmet verebilecek bir noktaya getirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Yerel Yönetimler Reformu’na hiçbir zaman karşı olmadıklarını dile getiren Solyalı, “Reform sayılara takılmadan, bilimsel verilerle olması gerekiyordu” diye konuştu.

Solyalı, CTP’nin en iyi ve en doğru şekilde 18 belediye üzerinden seçimlere hazırlandığını da sözlerine ekledi.

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CTP MilletvekiliÜrün SolyalıAnayasa Mahkemesi
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