Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümet ile arpa fiyatı konusunu 30 Haziran’da konuşma sözü aldıklarını ancak Tarım Bakanlığı’nın görüşmeden dün yüzde 32 zam yapığını söyledi.

Naimoğulları yem fiyatlarının bugün itibari ile 180 TL olduğunu belirterek, bunun kaos yaratacağını kaydetti. Bakanlığın yalan söylediğini vurgulayan Naimoğulları “hayvancıya yalan söylediklerini” söyledi.

“Tarım Bakanı Nazım Çavusoğlu’nun üretici düşmanı” olduğunu iddia eden Naimoğulları yeniden hayvancının sokağa döküleceğini açıkladı.

Akşama kadar sorunun çözülmesi için bekleyeceklerini de söyleyen Naimoğulları, "Dürüst değilsiniz tarımı yönetmek için burada değilsiniz. Bedeli hayvancı ödesin anlayışı ile tarım yönetilmez. Bu yem fiyatları ile kimse hayvan besleyemez. Nasıl hükümetsiniz. Ciddiyetiniz yok, duruşunuz yok. Eylemler çok farklı olacak. Tüm araçları yazarak 20 bin TL ceza ödedik ama bu kez farklı geleceğiz" dedi