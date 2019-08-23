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''Bu yıl eğitime yaklaşık 2 Milyon TL katkı yapılacak''

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Evkafın önceliğinin kaliteli eğitim ve sağlığa katkı koymak olduğunu vurguladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:52
''Bu yıl eğitime yaklaşık 2 Milyon TL katkı yapılacak''

Bu yıl eğitime ortalama 2 Milyon TL katkıda bulunacaklarını belirten İbrahim Benter, öğrenim gören öğrencilere burs verildiğini de kaydetti. TAK’a açıklama yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Evkafın tarihteki misyonunun karşılıksız iyilik olduğunu hatırlatarak, kendilerinin de bu misyonu yaşatarak sürdürdüklerini belirtti. Benter, yıllardır sağlıkta duyulan ihtiyaçların karşılanmasının yanısıra, eğitimde de, okul binalarının yapımı, tamiri ve ihtiyaçların karşılanması yönünde birçok atılım yapıldığını anlattı. 

“TARİH BOYUNCA TOPLUM YARARINA OLAN HERŞEY KARŞILIKSIZ YAPILDI” 

Tarih boyunca toplum yararına olan herşeyin karşılıksız olarak Evkaf tarafından karşılandığını dile getiren Benter, Evkafı özüne döndürerek, amacına uygun şekilde yardım sağlanması konusunda çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Benter, her yıl artırarak eğitim, sağlık ve ihtiyaç olan alanlarda hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. 

“İYİLİKLERİ KARŞILIKSIZ VE ÖRNEK OLMAK AMACIYLA YAPIYORUZ”

Bu yıl Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yaptığı tamir ve inşaatlara ihtiyaç doğrultusunda destek verdiklerini söyleyen Benter, son üç yıldan beri de ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına üniforma, ayakkabı ve İngilizce kitapların alımı konusunda desteklerinin devam ettiğini kaydetti. Benter, Vakıflar İdaresi olarak iyilikleri karşılıksız ve örnek olmak amacıyla yaptıklarını belirtti.

“ÖZEL ŞİRKETLER GENÇLERİN EĞİTİMİNE SAHİP ÇIKSIN”

Toplum içinde gücü olan özel şirketlerin Vakıfları örnek almalarını isteyen Benter, özel şirketlerin kendi kapasiteleri çerçevesinde gençlere destek vererek eğitimlerine sahip çıkmaları çağrısında bulundu.  Birlikten kuvvet doğar mantığıyla, yardım yapabilecek kişilerin az da olsa yaptıkları katkılar birleştirilerek büyük ihtiyaçlar giderilebileceğine dikkat çeken Benter, “Bizim yapmak istediğimiz ortak çalışma ile problemleri çözmektir. Sağdan soldan yardım beklemeyelim. Biz biraraya gelirsek çözemeyeceğimiz problem yoktur” şeklinde konuştu. Herkesin bir damla yardım etmesi halinde damlaya damlaya göl olur misali çözülemeyecek problemin olamayacağını dile getiren Benter, iyilik gönüllerinin yaptığı etkinliklerin de topluma örnek olması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Benter
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sad 2019-08-23 18:49:33

iki engelli cocugu olan gariban bir abimiz size basvuru yaptı adamın yüzüne bile bakmadınız siz sadece engelli memur cocukların ailelerine mi yarıdım ediyosunuz bunu öğrenmek istedim sadece?

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