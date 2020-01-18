Bu Yola Dikkat!

Haspolat kavşağındaki üst geçit çalışması nedeniyle yol yarın (Pazar günü) trafiğe kapatılacak

Yol, 09.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacak.

Çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışı; Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa – Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacaktır.

Polis, bu güzergâhları kullanacak sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.