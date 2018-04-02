Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114930
ALTIN
169.724
DOLAR
3.9582
STERLİN
5.5661
EURO
4.8821
Sigara kullananlar bu habere dikkat!
Sigara kullananlar dikkat!
Bu haber ebeveynleri şaşkına çevirecek!
Sıra dışı araştırma: Nene ve...
Dizi izlemek için personel arıyorlar!
Tek işleri dizi izlemek!
Boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz çevresinde et beni varsa...
Boyun, koltuk altı,ve göz çevresinde...
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!
'Çok yakışıklısın' cezası kestiler!

Bu yollar yarın trafiğe kapatılacak!

LTB yürüttüğü Şht. Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi kapsamında, yarın, Altınbaş Trafik Işıklarından Metropol Trafik Işıklarına kadar olan kısımda alt yapı çalışması yapılacak.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:02
Bu yollar yarın trafiğe kapatılacak!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht. Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi kapsamında, yarın, Altınbaş Trafik Işıklarından Metropol Trafik Işıklarına kadar olan kısımda alt yapı çalışması yapılacak.

LTB Su ve Altyapı Şubesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhın kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacağı ifade edilerek, sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Çağatay, 29. ölüm yıldönümünde anılacak
Mustafa Çağatay, 29. ölüm yıldönümünde anılacak
Trafik kontrollerinde 895 sürücüye işlem yapıldı
Trafik kontrollerinde 895 sürücüye işlem yapıldı
Trafik yine can aldı!
Trafik yine can aldı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim