Bu yollar yarın trafiğe kapatılacak!

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) yürüttüğü Şht. Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi kapsamında, yarın, Altınbaş Trafik Işıklarından Metropol Trafik Işıklarına kadar olan kısımda alt yapı çalışması yapılacak.



LTB Su ve Altyapı Şubesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhın kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacağı ifade edilerek, sürücülerin ilgili bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.