Bu yollara dikkat!

Polis, bugün Güzelyurt – Lefke yolunu kullanacak olan sürücüleri uyardı.

Bisiklet ve motosiklet drag yarışı nedeniyle yolun Güneşköy çemberi ile Doğancı çemberi arasında kalan kısmı bugün saat 20.00’ye kadar trafik akışına kapatıldı.

Polis, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “KKTC Zamana Karşı” bisiklet yarışı ve hemen ardından Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek olan Motosiklet Drag Şampiyonası 2’nci Ayak Yarışı nedeniyle bazı yolların kapanacağını duyurdu.

Buna göre, Güzelyurt – Lefke çift şeritli çevre yolunun Güneşköy çemberi ile Doğancı çemberi arasında kalan kısmı sabah 05.00’ten saat 20.00’ye kadar trafik akışına kapatıldı.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.