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Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. tünel yolu üzerinde, drag yarışı nedeniyle bugün ve yarın trafik akışı II. tünel yolu üzerinden tek şeritte sağlanacak.

23 Nisan 2022 Cumartesi 13:52
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Bu yolu kullanacak olan sürücüler dikkat!

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından bugün, 12.00-21.00 ile 24 Nisan Pazar günü 09.00-24.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenlenecek.

Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecek.

Polisten yapılan açıklamaya göre bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
Ercan HavalimanıAkıncılar Köyü
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