Başbakan Ersin Tatar'ın "ülkeye gelen turistler, PCR testleri sonuçlanana kadar rezervasyon yaptırdıkları otelde izole edilecek" şeklindeki kararına ilişkin açıklamada bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "1 Temmuz kararının verilmesinin ardından hızla yapılması gereken planlama ve organizasyon konusunda hangi noktada olduğumuzu gösteren bir örnekle daha karşı karşıyayız maalesef! Rezervasyon yaptıranlar bu açıklamadan sonra ne yapsın mesela şimdi? Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!" yorumunda bulundu.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İkinci dalgaya hazırız açıklamasının üzerinden daha iki gün geçti. Bugün Sn. Bakan'ın açıklamasına göre elimizdeki test kitleri bizi yalnızca Pazartesi'ye kadar idare edebilir.

Günlerdir söylediğimiz ve hızla giderilmesi mümkün olmayan eksiklikler yanında bu belki kısa sürede giderilebilir bir eksikliktir. Ama 1 Temmuz kararının verilmesinin ardından hızla yapılması gereken planlama ve organizasyon konusunda hangi noktada olduğumuzu gösteren bir örnekle daha karşı karşıyayız maalesef! Rezervasyon yaptıranlar bu açıklamadan sonra ne yapsın mesela şimdi? Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!"