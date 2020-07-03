Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Evinde makbuzlar bulundu
Evinde makbuzlar bulundu
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Suçlarını itiraf ettiler
Suçlarını itiraf ettiler
"Sarhoştum galiba"
"Sarhoştum galiba"
Hırsızlar yakayı ele verdi
Hırsızlar yakayı ele verdi
Flaş Haber
Poliste atamalar yapıldı
Kapat

"Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!"

CTP Genel Başkanı Erhürman, Başbakan'ın "ülkeye gelen turistler, PCR testleri sonuçlanana kadar rezervasyon yaptırdıkları otelde izole edilecek" şeklindeki kararına ilişkin tepki gösterdi, "Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi" dedi.

03 Temmuz 2020 Cuma 22:51
889 Okunma
"Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!"

Başbakan Ersin Tatar'ın "ülkeye gelen turistler, PCR testleri sonuçlanana kadar rezervasyon yaptırdıkları otelde izole edilecek" şeklindeki kararına ilişkin açıklamada bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "1 Temmuz kararının verilmesinin ardından hızla yapılması gereken planlama ve organizasyon konusunda hangi noktada olduğumuzu gösteren bir örnekle daha karşı karşıyayız maalesef! Rezervasyon yaptıranlar bu açıklamadan sonra ne yapsın mesela şimdi? Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!" yorumunda bulundu.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İkinci dalgaya hazırız açıklamasının üzerinden daha iki gün geçti. Bugün Sn. Bakan'ın açıklamasına göre elimizdeki test kitleri bizi yalnızca Pazartesi'ye kadar idare edebilir. 

Günlerdir söylediğimiz ve hızla giderilmesi mümkün olmayan eksiklikler yanında bu belki kısa sürede giderilebilir bir eksikliktir. Ama 1 Temmuz kararının verilmesinin ardından hızla yapılması gereken planlama ve organizasyon konusunda hangi noktada olduğumuzu gösteren bir örnekle daha karşı karşıyayız maalesef! Rezervasyon yaptıranlar bu açıklamadan sonra ne yapsın mesela şimdi? Bu yönetim tarzıyla ne sağlık kalır ne de ekonomi!"

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Poliste atamalar yapıldı
Poliste atamalar yapıldı
Pilli: 1 yeni pozitif vaka
Pilli: 1 yeni pozitif vaka
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu uyardı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulu uyardı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim