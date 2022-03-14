Bu zamlarla indi-bindi 80 TL olmalı!

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ( Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra bugün toplu taşımacılığı durdurdu. Bugün itibariyle başlayan grevin ardından toplu taşımacılar terminalde toplandı.

Eylemciler daha sonra Meclis önüne geçti.

Zammı fiyatlarımıza yansıtırsak, kimse taksiye binmeyecek!

Eylemde ilk konuşmayı Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar yaptı. Karalar, sistemin sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirterek, akaryakıta yapılan zamların kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Karalar şöyle konuştu:

Bizlere artık akaryakıt desteği sağlanmalı. Bizler akaryakıt zamlarını taksimetrelerimize yansıtmaya kalkarsak, tercih edilir olmaktan çıkacağız. Yani bizim araçlarımıza kimse artık binemeyecek. Ülke turizm ve üniversite ülkesi ancak ülkeye gelecek olan turist ya da öğrenci bu fiyatlar karşısında mağdur olacak. Bu akaryakıt zamlarıyla bugün bizim indi bindi fiyatımız 80 TL olmalı. Ercan-Lefkoşa arası 300 TL olmalı. Bu fiyatlarla kim taksiye binecek? Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Devlet, babalığını göstersin bizlere destek çıksın. Aksi takdirde zamlar altında eziliyoruz. Erken zamanda sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz.”

Daha şiddetli geleceğiz!

Karalar, sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde daha şiddetli eylemlerle hükümetin karşısında olacaklarının altını çizdi.