Bu zor günde Türkiye’nin yanındayız

Memur-Sen Başkanı Akın Manga topladıkları yardımları bağış çeki olarak KKTC Kızılay yetkililerine sundu.Akın Manga yaptığı açıklamada ‘’Bu zor günlerinde Türkiye’nin yanındayız ve acılarını paylaşıyoruz’’ dedi.Manga açıklamalarına şöyle devam etti;

Türkiye’de yaşanan Orman yangınlarını büyük üzüntüyle izliyoruz.Söndürme çalışmalarındaki görevlilere şükranlarımız sunuyor, bu felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.Yangınları söndürmek için çalışanların fedakarlıklarını unutmaycağız.