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Bu zor günde Türkiye’nin yanındayız

Türkiye’nin bir çok bölgesinde çıkan yangınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de büyük üzüntüye neden oldu.Yanan bölgenin yeşillendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen Memur-Sen Kızılay aracılığıyla bağışta bulundu.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:18
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Bu zor günde Türkiye’nin yanındayız

Memur-Sen Başkanı Akın Manga topladıkları yardımları bağış çeki olarak KKTC Kızılay yetkililerine sundu.Akın Manga yaptığı açıklamada ‘’Bu zor günlerinde Türkiye’nin yanındayız ve acılarını paylaşıyoruz’’ dedi.Manga açıklamalarına şöyle devam etti;

Türkiye’de yaşanan Orman yangınlarını büyük üzüntüyle izliyoruz.Söndürme çalışmalarındaki görevlilere şükranlarımız sunuyor, bu felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.Yangınları söndürmek için çalışanların fedakarlıklarını unutmaycağız.

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