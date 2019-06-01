Bufavento Kalesi yakınlarında yangın!

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Bufavento Kalesi’nin yakınlarındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktığı bildirildi.

Polis basın subayılığından yapılan açıklamaya göre; 01.06.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Bufavento Kalesinin 3 km batı kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın neticesinde, yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisinde buluna 1 adet selvi, 3 harnup, 35 adet zeytin ağacı, kuru otlar ve maki biti örtüsü yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Temsili