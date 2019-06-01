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Bufavento Kalesi yakınlarında yangın!

Bu sabah saat 05.00 sıralarında  Bufavento Kalesi’nin yakınlarındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktığı bildirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:24
Bufavento Kalesi yakınlarında yangın!
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Bu sabah saat 05.00 sıralarında  Bufavento Kalesi’nin yakınlarındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktığı bildirildi.

Polis basın subayılığından yapılan açıklamaya göre; 01.06.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Bufavento Kalesinin 3 km batı kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın neticesinde, yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisinde buluna 1 adet selvi, 3 harnup, 35 adet zeytin ağacı, kuru otlar ve maki biti örtüsü yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf: Temsili

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Son Güncelleme: 01.06.2019 10:29
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberYangınKaleBufavento
Yorumlar
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Doğru Söz 2019-06-01 11:50:40

Eeeeeee Güneş'in yaktığı saat! Doğaldır! Bu toplumdaki haberler ve yaratılmış düzensizlik, sistemsizlik ve çevre, düşük IQ'lu, cehil, sorunsuz, uğumrsuz,
basit ama bencil yaratıklar KKTC Devletini delalet eder.

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Ozer Esat 2019-06-01 12:30:58 @Doğru Söz

Sabahın beşi Güneşin yaktığı saat mi? Bence hırsızların ve yasa dışı birşeyler yapmak isteyenlerin dolandığı saat! :)

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Özer Esat 2019-06-01 12:28:48

Kasten yakıldığı bariz!

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