Bufavento Kalesi yakınlarında yangın!

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Bufavento Kalesi’nin yakınlarındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktığı bildirildi.
Polis basın subayılığından yapılan açıklamaya göre; 01.06.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Bufavento Kalesinin 3 km batı kısmındaki arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın neticesinde, yaklaşık 3 dönümlük arazi içerisinde buluna 1 adet selvi, 3 harnup, 35 adet zeytin ağacı, kuru otlar ve maki biti örtüsü yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
Fotoğraf: Temsili
Eeeeeee Güneş'in yaktığı saat! Doğaldır! Bu toplumdaki haberler ve yaratılmış düzensizlik, sistemsizlik ve çevre, düşük IQ'lu, cehil, sorunsuz, uğumrsuz,
basit ama bencil yaratıklar KKTC Devletini delalet eder.
Sabahın beşi Güneşin yaktığı saat mi? Bence hırsızların ve yasa dışı birşeyler yapmak isteyenlerin dolandığı saat! :)Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Kasten yakıldığı bariz!