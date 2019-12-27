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Büfe çalışanları birbirine girdi: 1 kişi yaralandı!

(Kamalı Haber) - Gazoz büfe’nin garsonu ve paketçisi arasında çıkan kavgada bıçak kullanan Erol Özer tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Aralık 2019 Cuma 17:28
Büfe çalışanları birbirine girdi: 1 kişi yaralandı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, zanlının Yaralama - Vahim zarar, Kanunsuz bıçak taşıma, kavga suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27 Aralık 2019 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa'da Gazoz büfe isimli iş yeri içerisinde paketçi olarak çalışmakta olan Lefkoşa 'da sakin Erol Özer’in (E- 21 TC Paketçi) kendisine omuz attığı gerekçesi ile garson olarak çalışmakta olan Nadir Karavelioğlu (E -19 TC Garson) ile iş yeri arka tarafında bulunan Lemar alışveriş merkezi oto park içerisine gidip kavga ettikleri esnada Erol Özer’in kanunsuz olarak elinde bulundurduğu henüz tespit edilemeyen kesici ve delici bir cisim ile Nadir Karavelioğlu'nun sol ön kol arka kısmına ve sol karın bölgesine sokup yaralamış ve vahim bedensel zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis, ayni tarihte Erol Özer’in olay mahallinde tespit edilmiş olup Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını anlattı. Polis, müştekinin hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin halen cerrahi serviste sürdüğünü söyledi. Alınacak ifadeler incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının bu aşamada tahkikatımızın salimen yürütülmesi için 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Erol ÖzerGazoz Büfe
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