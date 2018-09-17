Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94632
ALTIN
240.413
DOLAR
6.2390
STERLİN
8.1759
EURO
7.2728
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Büfe işletmecileri kan ağlıyor

Mağusa’da büfe işletmecileri, elektriğe ve temel tüketim maddelerine yapılan zammı eleştirdi. Büfe işletmecileri, zamlar nedeni ile kazançlarının maliyetlerini bile karşılamaya yetmediğinden şikayetçi

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:44
Büfe işletmecileri kan ağlıyor

Havadis Gazetesi'nden Ali Elmas'ın haberine göre, Elektrik tarifelerine ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar, ekmeğini tost ve sandviç satarak kazanan büfe işletmecilerini de olumsuz etkiledi. Mağusa’da faaliyet gösteren büfe işletmecileri, zamlar nedeni ile maliyetlerinin ikiye katlandığını söyledi.

Ülkedeki ekonomik kriz sebebi ile işlerinin halihazırda düşük olduğunu ifade eden büfe işletmecileri, özellikle elektriğe ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeni ile kazançlarının maliyetlerini bile karşılayamaz olduğunu dile getirdi.

“İflasın eşiğindeyiz”

Mağusa’da bazı büfe işletmecileri, küçük esnafın, yapılan zamlar karşısında ayakta kalmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Büfe işletmecileri, “Günde 250 TL sadece domatese veriyoruz. Elektriğe zaten güç yetmez oldu. 1000 TL elektrik faturası öderken 1700 TL fatura ödemeye başladık. İşletme vergisi ve diğer maliyet giderleri de cabası, işler zaten düşük, maliyetler de ikiye katlandı, ayakta durmakta zorlanıyoruz. Zamların devam etmesi halinde özellikle küçük esnafın birçoğu kepenk indirmek zorunda kalacak” diye konuştu.

“Daha zor günler gelecek”

Bazı büfe işletmecileri, hükümetin yapılan zamlar karşısında halkın refah seviyesini yükseltecek “elle tutulur gözle görülür hiçbir icraatı olmadığını” öne sürdü.

Mağusa’da büfeciler, Kıbrıs halkını çok daha zor günlerin beklediğini de ifade etti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BüfeEkonomiKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandaş 2018-09-17 12:54:40

Günde 250 tl domatese veriyorsanız işler yolunda demektir!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kktc 2018-09-17 13:14:26

Kusura bakmasın büfeciler ama kazanmasalar yapnazlar bu işi . Bir sandvich söylüyoruz içerisinde bif de olsub diyoruz mubarek a4 kağıt daha kalın içine koydukları bifden . Böyle yapanlardan kimse yemek yemez kusura bakmasın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akıncı: Çözüm inancımız devam ediyor
Akıncı: Çözüm inancımız devam ediyor
Cumhurbaşkanı Akıncı: Ucu açık sürece dahil olmayacağız
Cumhurbaşkanı Akıncı: Ucu açık sürece dahil olmayacağız
Güvercinlik ve Aslanköy kavşakları arası temizlendi
Güvercinlik ve Aslanköy kavşakları arası temizlendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim