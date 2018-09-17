Büfe işletmecileri kan ağlıyor

Havadis Gazetesi'nden Ali Elmas'ın haberine göre, Elektrik tarifelerine ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar, ekmeğini tost ve sandviç satarak kazanan büfe işletmecilerini de olumsuz etkiledi. Mağusa’da faaliyet gösteren büfe işletmecileri, zamlar nedeni ile maliyetlerinin ikiye katlandığını söyledi.

Ülkedeki ekonomik kriz sebebi ile işlerinin halihazırda düşük olduğunu ifade eden büfe işletmecileri, özellikle elektriğe ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar nedeni ile kazançlarının maliyetlerini bile karşılayamaz olduğunu dile getirdi.

“İflasın eşiğindeyiz”

Mağusa’da bazı büfe işletmecileri, küçük esnafın, yapılan zamlar karşısında ayakta kalmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Büfe işletmecileri, “Günde 250 TL sadece domatese veriyoruz. Elektriğe zaten güç yetmez oldu. 1000 TL elektrik faturası öderken 1700 TL fatura ödemeye başladık. İşletme vergisi ve diğer maliyet giderleri de cabası, işler zaten düşük, maliyetler de ikiye katlandı, ayakta durmakta zorlanıyoruz. Zamların devam etmesi halinde özellikle küçük esnafın birçoğu kepenk indirmek zorunda kalacak” diye konuştu.

“Daha zor günler gelecek”

Bazı büfe işletmecileri, hükümetin yapılan zamlar karşısında halkın refah seviyesini yükseltecek “elle tutulur gözle görülür hiçbir icraatı olmadığını” öne sürdü.

Mağusa’da büfeciler, Kıbrıs halkını çok daha zor günlerin beklediğini de ifade etti.