Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali başlıyor

Dayanışma Evi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali, “ara bölgeleri tanımlamak, arada kalan alanlar” temasıyla 25-27 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştiriliyor.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre, festivali açılışı 25 Ekim’de 1984 Bahçe’de saat 18.00’de 3 adet sahne performansıyla yapılacak. 26 Ekim’de ise festival Ledra Palaces ara bölgede bulunan Fulbright Merkezi’nde 10:00-13:00 saatleri arasında “Sanat ve Toplum” konulu bir aytışma ve saat 15.00’ten 23.00’e kadar da Dayanışma Evi ve yanındaki toprak alanda performanslar, açık mikrofon ve sergilerle gerçekleştirilecek. 26 Ekim’deki tüm etkinlikler ücretsiz olacak. Festival 27 Ekim’de DanceHouse Lefkosia’da saat 17:00’de 3 performans ile sonlanacak.

Festival, program ve biletler ile ilgili detaylı bilgiye Dayanışma Evi ofisi, websitesi ve Buffer Fringe Performing Arts Festival Facebook sayfasından (@BufferFringe) ulaşılabilir.