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Bugün 1 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:44
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Bugün 1 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC'de koronavirüs salgını hakkında son durumu aktardı.

Bugün 178 test yapılırken pozitif görülen vaka sayısı ise 1 oldu. Pilli, yeni pozitif vakanın, yurtdışından gelen bir vatandaşta saptandığını belirtti. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs görülen vakaların yaş aralıklarını da açıkladı.

ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI :

Yerli vaka olarak bugüne kadar 64 kişi tespit edildi. 15 taburcu, kaybedilen 1, tedavisi devam eden 48 vaka var. 36 kadın, 28 erkek vaka.

0-9 yaş arası 3 kişi, 10-19 yaş arası 7, 20-29 yaş arası 7, 30-39 yaş arası 8, 40-49 yaş arası 8, 50-59 yaş arası 16, 60-69 yaş arası 7, 70-79 yaş arası 6, 80-89 yaş arası 2 yerli vaka var.

En fazla vaka 50-59 yaş aralığındadır.

Yerli vakalarda en düşük yaş 7, en yüksek yaş 82, en yoğun yaş aralığı 50-59.

60 yaş üzeri vaka sayımız 14, hamile vaka sayısı 1.

Son Güncelleme: 08.04.2020 17:58
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Sağlık BakanıAli PilliCoronavirüsKoronavirüs
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