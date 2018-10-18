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Bugün 18 Ekim AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü

Bugün 18 Ekim AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü…

18 Ekim 2018 Perşembe 08:39
Bugün 18 Ekim AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü

Avrupa Komisyonu, AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü çerçevesinde bugün Lefkoşa’da panel düzenliyor.

Etkinlik, 10.00–12.00 saatleri arasında AB Program Destek Ofisi’nde yapılacak.

Her yıl 18 Ekim’de düzenlenen AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü ile hem politika yapıcıların hem de kamuoyunun Avrupa’da insan ticaretine karşı verilen tepki hakkında derinlemesine düşünmesi hedefleniyor.

AB Program Destek Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, insan ticareti mağdurlarının düzgün biçimde tespit edilmesi, kendilerine yeterli yardımın sağlanması, failler hakkında tahkikat yapılması ve bu tür eylemlerin genel etkisinin ölçülmesi konusunda ülkelerin halen zorluk yaşadığı kaydedildi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
AB İnsan Ticareti Ile Mücadele Günü18 EkimHaberGündemKıbrıs
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