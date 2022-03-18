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Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü

Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü

18 Mart 2022 Cuma 08:59
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Bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü
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18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde bugün törenler düzenlenecek.

Lefkoşa, Girne, Boğaz, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de düzenlenecek törenlerde günün anlam ve önemini yansıtan konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde saat 09.00’da düzenlenecek tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Şehitlik Özel Defteri’ni imzalanacak.

Törende, Anıtkabir’e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teslim edilecek.

Boğaz Şehitliği’ndeki tören, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek konmasıyla sonra erecek.

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