Bugün 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü nedeniyle yayımladığı bildiride, demokratik, laik, bilimsel, kamusal, nitelikli eğitimin her çocuk için temel bir hak olduğunu hatırlattı.

Bu yıl “İnsan, Evren, Refah ve Barış İçin Öğrenme” temasıyla kutlanan günde barış içinde, huzurlu ve sürdürülebilir bir gelecek için eğitimin rolünün vurgulandığını belirten Eylem, kamusal eğitime ve öğretmene yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurguladı.

Eylem, hükümetleri eğitime, öğretmenlere yatırım yapmaya ve hiçbir çocuğun ücretsiz kamusal, nitelikli eğitim alma haklarından mahrum kalmamasını sağlamaya çağırdı.

(BRT)