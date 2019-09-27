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Bugün 27 Eylül Dünya Turizm Günü

27 Eylül 2019 Cuma 08:48
Bugün 27 Eylül Dünya Turizm Günü

Bugün 27 Eylül Dünya Turizm Günü

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, turizm alanında yerel işgücünün arttırılması çağrısında bulundu.

Karlıtaş, 27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, Dünya Turizm Günü’nde bu yıl, turizmde doğrudan ve dolaylı istihdam konusunun ön plana çıkardığına işaret etti.

Turizmde bölgesel markalaşmanın şart olduğunu da belirten Karlıtaş, doğa ve kültür dostu turizm ve tematik müzecilik anlayışının geliştirilmesi, özerk turizm örgütünün kurulması, turizmin ülke geneline yayılması, turizmin hükümet değil devlet politikası olması ve Turizm Gelişim Planının (master planın) hayata geçmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bu arada Lefke Belediyesi işbirliğinde, bugün Lefke ilçesindeki bazı okullarda, turizm farkındalığı için etkinlikler düzenlenecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Turizm Günü
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