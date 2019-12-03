Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Gün nedeniyle engellilerin önündeki engellerin kaldırılması ve farkındalık yaratılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı gün nedeniyle bugün kortej düzenliyor.

Toplumda farkındalık sağlanması ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi” amacıyla düzenlenecek kortej saat 10.00’da başlayacak.

İlköğretim Dairesine bağlı İlkokul ve Özel Eğitim Okullarından öğrenci, öğretmen ve ilgili derneklerin katılacağı kortej, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde Califorian Restaurant – Avenue Dereboyu güzergahında gerçekleştirilecek.

Kortejin Avenue Dereboyu önüne ulaşmasıyla birlikte etkinlikler başlayacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Engellemeyen Lefkoşa Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.

Gün dolayısıyla ayrıca Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da, özel gereksinimli bireylerin eğitimi için farkındalık oluşturmak amacıyla bugün bir dizi etkinlik gerçekleştirecek.Gazimağusa’da DAÜ Salamis çemberinde saat 10:00’da basın toplantısı düzenlenecek.

Saat 10:10’da ise “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” eylemi gerçekleştirilecek. Eyleme Kıbrıs Türk Klasik Otomobilciler Derneği ve OFF Road Derneği de destek verecek.

Eylemde özel gereksinimli öğrenciler arabalarla Özel Eğitim Merkezi’ne hareket edecek ve yol boyunca belli aralıklarla esnafa karanfil dağıtacak..

Öğleden sonra saat 14.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde “Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri” konulu seminer gerçekleştirilecek.

Seminerde, öğretim görevlileri Selma Akalın ve Zehra Güçhan Topçu, sosyal hizmet görevlisi Deniz Kırmızı ve Dr. Ayşe Zeki konuşacak.

Öte yandan Engelliler Günü dolayısıyla Engelliler Federasyonu da bugün bir dizi etkinlik düzenleyerek sorunlarına dikkat çekecek.

Derviş Yücetürk Başkanlığı’ndaki Engelliler Federasoynu, etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak bu sabah saat 09.00’da Lekfoşa’da Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak.

Daha sonra Engelliler Federasoyonu’na bağlı dernek başkanları basın toplantısı düzenleyerek sorunlarını aktaracak.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Salonu’nda düzenlenecek basın toplantısı saat 09.50’da başlayacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 5’inci Engelsiz Sanat Gecesi de bu akşam YDÜ Büyük Kütüphane’sinde yer alacak.

(BRT)