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“Bugün 35 kişi ev karantinasından faydalanacak”

Ev karantinasında çipli bileklik ile takip sisteminin başlamasını değerlendiren Sağlık Bakanı Ünal Üstel, uygulamaya bu sabah başlandığını anlatarak, ilk etapta 35 kişinin bu imkandan faydalanacağı bilgisini verdi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 11:01
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“Bugün 35 kişi ev karantinasından faydalanacak”

Üstel, bunu ihlal edenlere 5 asgari ücret ceza kesileceğini, hemen tutuklanarak karantina merkezine götürüleceğini anlattı.

Denetimlerle ilgili akıllarda olan soru işaretlerinin de olduğunu kaydeden Üstel, denetimlerin Belediye, polis, Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde yürütüleceğini ifade etti. Üstel, bugün 35 kişinin ev karantinasına gireceğini, bu gelişlerdeki bilgilerin tüm detaylarına kadar belediye ve polisin bilgisinde olduğunu anlattı.

Üstel, “Bu denetimlerde komşulara da iş düşüyor, onlar da denetleme mekanizması olsun, komşusunu denetlesin, yanlı bir durum olursa ihbar etsin. Ben kimsenin bu süreci kötüye kullanacağına inanmıyorum.” dedi. 

Üstel, ev karantinası sisteminin hem özelde ülkeye gelenler hem de ülke için faydalı olacağı görüşünü de paylaştı.

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