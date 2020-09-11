Bugün 4 hasta daha nakledilecek

KKTC’de bulunan Covid-19 hastalarının Türkiye’ye ambulans uçakla nakilleri sürüyor.

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre Türkiye’den bugün gelecek ambulans uçak, saat 18.00’de Ercan’a inecek ve 4 hastayı daha Türkiye’deki hastanelere, tedavi olmak üzere nakledecek.

Elde edilen bilgilere göre yarın daha büyük bir uçakla, daha çok hastanın nakli gerçekleştirilecek.

Anımsanacağı üzere geçtiğimiz Çarşamba akşamı, 12 Covid-19 hastası, Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçağın Ercan’a artarda gerçekleştirdiği 3 seferle Türkiye’deki hastanelere nakledilmişti.

Nakledilen 12 hastanın da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ifade edilmişti.

KIBRIS POSTASI